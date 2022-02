Jako z hororu: Muž přepadl amsterodamský Apple Store a držel v něm rukojmí

Takřka hororovou situaci museli před pár hodinami řešit bezpečnostní složky v hlavním městě Nizozemska. Do tamního Apple Storu na náměstí Leidseplein totiž nakráčel ozbrojený muž, který v něm následně uvěznil několik osob jakožto rukojmí pro vyjednávání s policií.

Motiv pachatele není v tuto chvíli bohužel znám, stejně jako počet rukojmích, které v Apple Storu hodiny držel. Policii se nicméně nakonec podařilo vyjednat jejich propuštění bez jakéhokoliv zranění s tím, že nakonec zadržela i samotného útočníka. Ten je nyní podle dostupných informací držen ve vazbě, ve které čeká na další kroky příslušných orgánů. Vzhledem k povaze činu je však předem jasné, že si nějaký ten pátek v chládku odpyká.

Apple se k celé záležitosti zatím nevyjádřil a vzhledem k tomu, že zatím neprosakují ani informace o tom, že by byl útok cílen vyloženě na něj vzhledem k výběru obchodu, zřejmě ani nevyjádří. Otázkou je pak i to, zda jej tento čin přiměje k posílení bezpečnostní opatření v Apple Storech, jelikož ty jsou v současnosti nastaveny primárně proti běžným zlodějům, kteří si do obchodů přijdou “vzít” některý z produktů. Ochranku v obchodech sice naleznete, ta však na podobné události vybavena není. Bude tedy velmi zajímavé sledovat, jak Apple s celou událostí nakonec naloží.