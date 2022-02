Nahlédněte do jednoho z nejkrásnějších Apple Storů, které kdy Apple stvořil

Již tento pátek otevře Apple v Abu Dhabi na ostrově Al Maryah svůj další kamenný obchod a jelikož nebude ledajaký, rozhodl se jím kalifornský gigant před pár hodinami pochlubit skrze tiskovou zprávu. A že je skutečně co obdivovat.

V žádném případě nebudeme lhát, když napíšeme, že se nový Apple Store Al Maryah Island zařadí prakticky okamžitě po svém otevření mezi nejkrásnější jablečné obchody světa. Apple u něj totiž nechal například vystavět schody, po kterých stéká voda a které jsou lemovány dvěma plošinami, přes které se vchází do obchodu. Tyto plošiny jsou navíc vydlážděny žulovým kamenem v odstínu Absolute Black, díky čemuž působí i samotný “chodník” velmi minimalistickým a celkově zajímavým dojmem. Zde však unikátnost obchodu nekončí. Apple v něm totiž nasadil například speciální zrcadlové stropní fólie pro vytvoření kaleidoskopického efektu či střechu připomínající víko MacBooku, ze které stéká voda a její odraz je vidět právě v unikátním stropě. Zkrátka a dobře, je o co stát.

Nový Apple Store hodlá kalifornský gigant otevřít konkrétně zítra v 17:00 místního času s tím, že v něm rovnou začne pořádat jeho tradiční “Today at Apple” semináře. Ty mají být zaměřené konkrétně na hudbu, fotografie a umění jako takové, takže by měly zaujmout široké spektrum lidí. Pokud se tedy do Abu Dhabi chystáte, nový obchod Applu byste si v něm rozhodně neměli nechat ujít.