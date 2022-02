iOS 15.4 přinese nové antisledovací funkce pro AirTag

Je tomu jen pár týdnů, co Apple oznámil příchod několika poměrně zajímavých softwarových novinek pro AirTagy, které mají za cíl eliminovat jejich zneužívání za účely sledování. Tehdy sice v tiskové zprávě o tom, jak novinky nasadí, neinformoval a svět byl tak přesvědčen, že se bude jednat “jen” o nový firmwarový balíček pro AirTag, včera vydaná 4. beta iOS 15.4 však ukázala, že softwarových úprav bude třeba pro zavedení novinek daleko víc.

V iOS 15.4 Beta 4 dorazilo konkrétně mírně přepracované rozhraní pro správu AirTagu doplnění právě o nedávno oznámené novinky. Řeč je například o novém informativním okně, které vyskočí na uživatele při nastavování AirTagu a které jej informuje o tom, že lokalizátor nesmí využívat pro sledování osob bez jejich souhlasu, jelikož se jedná v mnoha státech po celém světě o zločin, za který jej čeká trest příslušnými orgány.

Další novinkou je pak možnost nastavit si, kdy chci dostávat notifikace na blízký AirTag či možnost místně vyhledat i cizí AirTag – samozřejmě ale až poté, co vás na jeho přítomnost upozorní iPhone. Nemusíte se tedy bát toho, že by váš AirTag například někdo v MHD jen tak pro zábavu lokalizoval, jelikož jej uvidí ve svém iPhonu – aby to totiž bylo možné, v jeho bezprostřední blízkosti by se musela daná osoba zdržovat delší dobu, a zároveň by musel být AirTag odpojen od jeho mateřského iPhonu. Jedná se tedy o splnění celé řady podmínek, které falešné poplachy eliminují na minimum.

