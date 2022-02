Trump dnes spouští svou vlastní sociální síť, má však pár podstatných háčků

Jen pár dní poté, co v loňském roce zablokoval Twitter účet tehdejšího amerického prezidenta Donalda Trumpa jsme se z jeho úst dočkali oznámení plánu na vytvoření vlastní sociální sítě, která poskytne prostor všem lidem bez nutnosti své názory skrývat. Řeč je konkrétně o sociální síti Truth, kterou od té doby Trumpovy lidé intenzivně vyvíjeli, v posledních týdnech beta testovali a nyní už dokonce i vypustili na veřejnost – tedy alespoň částečně.

Počínaje dnešním dnem Trump svou sociální síť Truth Social spustí s tím, že zatím bude dostupná jen v USA a to navíc jen na iPhonech, jelikož právě tam se mu podařila aplikace dokončit rychleji. S trochou nadsázky se tak dá říci, že už samotný start její otevřenost a necenzurovanost popírá, jelikož se na ní ani zdaleka nedostanou všichni uživatelé. Dalším poměrně velkým kamenem úrazu je pak to, že se u aplikace počítá s tím, že bude jen pro zvané, respektive ověřené, což jí taktéž poměrně výrazně uzavírá světu. A jelikož bude pravděpodobně i z hlediska obsahu do značné míry kontroverzní, jelikož se to na ní bude jen hemžit příznivci Donalda Trumpa, je prakticky jisté, že se jakéhokoliv většího celosvětového rozmachu nedočká. Rozmach je totiž u sociálních sítí podmíněn právě jejich otevřeností k extrémnímu množství témat a využití.

Bude velmi zajímavé sledovat, jakým směrem se bude Truth do budoucna ubírat, jelikož se jedná o do značné míry unikátní projekt. Příliš velkou šanci na spokojené fungování jí však svět nedává a je proto už nyní velmi pravděpodobné, že co nevidět skončí na propadlišti dějin. Ostatně, už jen to, že na její plné zprovoznění si Trump dává čas až do konce března působí do značné míry neprofesionálně a celkově tak, že se na ní spíš snaží opět zviditelnit, než že by to s ní myslel vážně.