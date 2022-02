Stem Player od Kanye Westa: Vše, co jste chtěli vědět

Pokud patříte mezi čtenáře našeho magazínu a zároveň se zajímáte o hudební průmysl, tak vás dnes dost možná lehce šokovala zpráva o tom, že nadcházející album Donda 2 od amerického interpreta Kanye Westa nenajdete na žádných streamovacích službách typu Spotify, Apple Music apod. Kanye West se k tomuto kroku rozhodl z toho důvodu, jelikož podle něj údajně umělci získávají ze své hudby málo peněz, konkrétně 12 % z celku. Více o této zprávě se můžete dočíst ve článku níže.

Dost možná se tedy ptáte, kde bude album Donda 2 k dispozici k poslechu? Odpověď zní jednoduše – na vlastním přehrávači od Kanye Westa, který nese název Stem Player. Pokud jste o tomto přehrávači nikdy neslyšeli, tak rozhodně nejste jediní a rozhodně se není čemu divit. Stem Player vznikl kolaborací Kanye Westa, potažmo jeho společnosti Yeezy Tech, s londýnskou společností Kano Computing. Cena tohoto přehrávače je 200 dolarů, tedy v přepočtu zhruba 4 300 korun. Pokud byste chtěli zjistit, co je na tomto přehrávači zvláštního a proč byste si ho (ne)měli koupit, tak stačí dočíst tento článek až do konce. Na vše důležité se totiž podíváme.

Oficiální specifikace

Článek o Stem Playeru pojmeme trošku jako recenzi, byť jej tedy reálně k dispozici nemáme. Začněme tedy klasicky oficiálními specifikacemi. Stem Player je hudební přehrávač, který nabízí bezdrávové připojení pomocí Bluetooth a drátové připojení skrze 3,5mm sluchátkový jack. Po stránce vzhledu má barvu lidské pokožky a na dotyk je velice jemný – mnoho jedinců, kteří měli Stem Player v ruce, uvádí, že na dotyk připomíná sexuální hračku. Uvnitř tohoto přehrávače je místo na celkově 8 GB hudby, dále je k dispozici haptická odezva, integrovaný 97 dB reproduktor a USB-C konektor pro nabíjení a přenos dat, potažmo hudby. Mezi podporované formáty patří .AIFF, .AIF, .FLAC, .M4A, .MP3, .WAV, .WAVE, .AAC, .ALAC a .MP4.

Název Stem Player není vybrán náhodou

Podle výše uvedeného odstavce byste mohli usoudit, že se jedná o obyčejný a předražený přehrávač hudby, namísto kterého byste si raději koupili třeba iPod. Jenže ona to není pravda, protože Stem Player je doslova unikátní, byť tomu asi nebudete věřit. Důležité je v názvu přehrávače právě slovíčko „stem“, které lze přeložit jakožto stonek. A to není náhoda, jelikož každou skladbu, kterou si do Stem Playeru nahrajete, tak můžete ovládat pomocí čtyř „stonků“. Smysl vám nějak stonky asi tak nedávají, pojďme si to proto vysvětlit.

Stem Player je určen především pro všechny uživatele, kteří si rádi hrají s hudbou. Samozřejmě jej mohou využívat i obyčejní jedinci, ti ale nevyužijí to, k čemu je tento přehrávač určený. Na přední straně Stem Playeru se nachází celkově čtyři posuvníky – stonky, které jsou citlivé na dotyk. Pomocí těchto čtyř posuvníků můžete u každé skladby, kterou si do Stem Playeru nahrajete, nezávisle na sobě ovládat vokály, bicí, basy a sample. To znamená, že pokud byste si chtěli například nechat přehrát pouze basy, ze kterých je skladba složená, tak stačí prstem „stáhnout“ vokály, bicí a sample s tím, že rázem uslyšíte jen a pouze basy. Takto je možné jednoduše pomocí prstu skladby různě remixovat a přehrávat si jen určité složky s různými hlasitostmi.

Tím ale možnosti Stem Playeru nekončí. Uprostřed čtyř zmíněných posuvníků se pak nachází ještě tlačítko, kterým se můžete přepnout do dalších režimů. V těch pak můžete upravovat rychlost přehrávání a popřípadě zvuk přehrát pozpátku, nechybí ani možnost pro vytvoření tzv. loopu, tedy neustále opakující se části skladby a přidávání efektů. Kromě toho se pak na těle Stem Playeru nachází ještě tlačítka pro hlavní ovládání hlasitosti, posouvání se mezi skladbami dopředu a zpět a zapínací tlačítko.

Přenos dat

Pokud byste se rozhodli pro zakoupení Stem Playeru, tak si přímo z něj budete ihned moci přehrát album Donda 2 od Kanye Westa. To ale neznamená, že si do něj nebudete schopni přidat další skladby – od toho je zde právě 8 GB úložiště. Přenos dat však neprobíhá klasickým způsobem, jak byste nejspíše očekávali. Je totiž nutné, aby došlo ke zpracování zvuku, tedy k oddělení vokálů, bicí, bas a samplů. Pro vložení další hudby do Stem Playeru je tedy nutné jej pomocí USB-C kabelu připojit k počítači, a poté přejít na stránky stemplayer.com. Zde se přesunete do speciálního rozhraní, kde zvolíte možnost pro nahrání skladby. Ta se prvně zpracuje a až poté dojde k nahrání do přehrávače. Tento proces je každopádně velice zdlouhavý a není to otázkou pár sekund. Jakmile dojde k vložení skladby, tak si ji můžete pomocí tlačítek na přehrávači vyhledat a spustit přehrávání. Při přehrávání si pak i u těchto přidaných skladeb můžete měnit všechny čtyři „stonky“, byť tedy kvalita nemusí být ve všech případech úplně ideální. Skladby z alba Donda 2 jsou pro Stem Player vyloženě dělané a s jinými komplexními skladbami můžete mít přehrávač obrovský problém.

Jaký je můj názor?

Stem Player už se dostal do rukou některých známých médií. Recenzenti si pochvalovali například příjemný materiál, nejvíce se ale všichni shodli na tom, že se jedná o skvělé zařízení pro remixování a pracování s hudbou. Nejedná se ale tak úplně o přístroj, který by tímto způsobem využíval každý. Pro jedince, kteří tvoří svou vlastní hudbu, se rozhodně jedná o zajímavé zařízení, avšak obyčejní uživatelé si s hudbou budou nejspíše hrát prvních deset minut s tím, že je to následně přestane bavit. Zároveň mi ihned od začátku přijde, že na to, jak je Stem Player komplexní, tak ono ovládání není úplně ideální, naopak velmi chaotické. Skladby můžete přeskakovat po jednom s tím, že nikdy ihned nezjistíte, co vlastně hraje, často ovládáte nějaký prvek a nevíte, o co se vlastně jedná apod. – říkám si tedy, že by tomuto přehrávači rozhodně slušel nějaký malý displej.

Myslím si, že tento přehrávač rozhodně nebude tak úplně trefa do černého. Určitě se najdou zarytí posluchači Kanye Westa, kteří by si jeho přehrávač zakoupili i za desetinásobnou cenu, rozhodně jich ale není tolik. Obyčejní posluchači, kteří mezi zaryté fanoušky nepatří, si rozhodně přehrávač za 200 dolarů jen kvůli alba Donda 2 nezakoupí. A jak už to tak v dnešním světě bývá, tak se rozhodně najde způsob, díky kterého se podaří album Donda 2 z přehrávače dostat ven. Následně se tohle album bude nelegálně šířit na internetu. Kdyby Kanye West své album zpřístupnil i na streamovacích platformách, tak by nejspíše udělal nejvíce logický krok, jelikož zarytí fanoušci by si tak jako tak pořídili přehrávač a ti obyčejní by si jeho hudbu poslechli skrze streamovací službu – a v obou případech by z toho West finančně těžil. Jaký máte na Stem Player názor vy?

Stem Player je k dispozici zde