Zábavné webové stránky, které možná neznáte: Rádia z celého světa, hlášky z filmů a mapy z her

Webové stránky nemusí být nutně vždy jen užitečné a souviset jen s prací nebo se studiem. Všichni jistě využíváme řadu webů také pro naši vlastní zábavu, přičemž se většinou jedná o sociální sítě, nejrůznější streamovací služby nebo třeba online hry. V našem dnešním článku vám představíme pětici webů, které možná neznáte, ale jejichž prostřednictvím se také zaručeně pobavíte.

Fotogalerie Radio Garden 1 Radio Garden 2 Radio Garden 3 Radio Garden 4 +2 fotky Radio Garden 5 Vstoupit do galerie

Internetová rádia mají tu výhodu, že si je můžete pustit prakticky kdykoliv a kdekoliv – stačí mít jen dostatečně kvalitní internetové připojení. Pokud vás baví objevovat nová internetová rádia z celého světa, určitě si užijete stránku Radio Garden. Zde stačí jen kliknout na požadované místo na mapě a můžete začít poslouchat všechny internetové rádiové stanice, které jsou zde k dispozici.

Web Radio Garden najdete zde.

V aukcích se často vydraží velmi bizarní předměty za ještě bizarnější ceny. Na webu The Auction Game si můžete zahrát zajímavou hru, ve které bude vaším úkolem tipnout si cenu, za kterou by se mohl vydražit předmět na obrázku. Čím blíže bude váš tip skutečné konečné ceně, tím více bodů získáte.

Fotogalerie Auction Game 1 Auction Game 2 Auction Game 3 Auction Game 4 +2 fotky Auction Game 5 Vstoupit do galerie

Hru The Auction Game si můžete zahrát zde.

Kdo by neměl rád nejrůznější hlášky a citáty z filmů a seriálů? Ať už si chcete zavzpomínat na konkrétní část vašeho oblíbeného filmu nebo seriálu, nebo třeba použít vybraný výrok coby reakci, určitě vám přijde vhod web Yarn.co. Do vyhledávacího pole v horní části této stránky stačí zadat požadovanou větu a zobrazí se vám přehled všech filmů nebo seriálů, ve kterých zazněla.

Web Yarn můžete prozkoumat zde.

O tom, že Elon Muisk patří mezi nejbohatší lidi na světě, není žádných pochyb. Přemýšleli jste někdy nad tím, jaké by to bylo disponovat Muskovým jměním, a za co byste jeho peníze vlastně utratili? Vyzkoušet si to můžete na stránce s názvem Spend Elon Musk’s Fortune. Je jen na vás, zda si pořídíte hromadu iPhonů, kompletní herní knihovnu Steamu nebo jestli se rozhodnete váš dům od podlahy až po strop vybavit počítači od Applu.

Fotogalerie Elon Musk Fortune 1 Elon Musk Fortune 2 Elon Musk Fortune 3 Elon Musk Fortune 4 Vstoupit do galerie

Jmění Elona Muska můžete (virtuálně) utrácet zde.

Zajímá vás, jak asi vypadají kompletní mapy z nejrůznějších populárních her? Na webu NoClip Website můžete procházet každý kout herních map z titulů jako Super Mario Galaxy, Final Fantasy, ale třeba také Grand Theft Auto, CounterStrike nebo Half-Life. Stačí jen vybrat hru ze seznamu (nebo si nechat vylosovat náhodnou mapu), a můžete se kochat.

Fotogalerie NoClip Website 1 NoClip Website 2 NoClip Website 3 NoClip Website 4 +4 fotky NoClip Website 5 NoClip Website 6 NoClip Website 7 Vstoupit do galerie

Web NoClip Website najdete zde.