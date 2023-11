ČR má kampaň proti dezinformacím. Stojí 42 milionů, její web vypadá jak ze základky a negarantuje pravdu

V posledních několika letech jsme viděli ze strany státu hned několik IT projektů, které byly svým pojetím spíše pro smích a kritiku, nežli pro pochvalu. Mnoho lidí má v živé paměti například problémy s aplikacemi Tečka a Čtečka, padající sčítací formuláře při sčítání lidu, nevzhledný náborový web armády ČR či další podobné libůstky. Jak se navíc zdá, stát se z těchto přešlapů stále nepoučil, jelikož nyní přišel se spuštěním dalšího poměrně kontroverzního projektu. Jeho myšlenka ve formě boje proti dezinformacím je sice hezká, pojetí však pokulhává.

Ministerstvo vnitra připravilo konkrétně kampaň „Nenaletět“, která má podle veřejných smluv vyjít až na 42 milionů korun. Skládat se má z plakátů ve vlacích či billboardů ve městech, přičemž podle informací Novinek se má kampaň objevit na minimálně 3900 výlepových plochách ve 150 městech po celé České republice, takže je pravděpodobné, že na kampaň narazíte i vy. Nedílnou součástí kampaně je pak samozřejmě i web www.nenaletet.cz. Právě ten je však její bolístkou. Jeho vzhled totiž jednak působí, jak kdyby jej dělali žáci základní školy v hodinách informatiky, ale co je zásadnější, vlastně se na něm zatím skoro nic nedozvíte.

Fotogalerie Snímek obrazovky 2023-11-22 v 8.28.41 Snímek obrazovky 2023-11-22 v 8.28.16 Snímek obrazovky 2023-11-22 v 8.28.50 Snímek obrazovky 2023-11-22 v 8.29.07 Vstoupit do galerie

Hlavní strana webu totiž zobrazuje tři příspěvky, ze kterých se prokliknete na krátké video s několikařádkovým popiskem. V archívu webu pak najdete dalších 17 článků, jejichž vydání se však datuje až do února letošního roku, takže se rozhodně nejedná o nic aktuálního. Právě aktuálnost coby nejpalčivější problém si pak dle všeho uvědomuje i provozovatel webu, který proto do archívu nezapomněl přidat frázi: „Informace a doporučení v archivních článcích odpovídají době jejich publikování. Provozovatel webu nenese odpovědnost za škodu způsobenou nesprávnou informací nebo radou, kterou by si čtenář udělal na základě článku, který v důsledku plynutí času obsahuje již neplatnou právní úpravu.“ Právě touto frází však provozovatel ve výsledku přiznává, že negarantuje pravdu, jelikož přesně takto lze interpretovat fráze „… za škodu způsobenou nesprávnou informací nebo radou…“.

Je škoda, že takto užitečný projekt nakonec minimálně ve své elektronické podobě vypadá tak, jak vypadá a je tedy spíše k smíchu nežli k tomu, aby byl skutečně někomu nápomocný. Ještě větší škoda je však to, že i za podobně zfušovanou práci bude třeba zaplatit nemalé peníze, které by šlo zcela určitě využít i jinak.