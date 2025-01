Apple prdí na Čechy. S aktualizací svého oficiálního webu si u nás příliš hlavu neláme

Apple vnímá mnoho z nás jako společnost, která si zakládá i na těch nejmenších detailech, jelikož právě ty tvoří ve výsledku kolem něj pomyslnou auru dokonalosti. O to víc dokáží překvapit drobné chyby, na které u něj lze čas od času narazit. Je jich sice málo, při troše hledání a hlavně pak znalosti daných produktů si jich člověk nemůže nevšimnout – tím spíš, když se točí okolo nejnovější produktové řady jeho klíčového produktu.

Zatímco na americkém Apple.com se dočtete, že tlačítko Ovládání fotoaparátu nabízí funkci dvoustupňové závěrky, český Apple.com informuje o tom, že se totéž tlačítko naučí tuto funkci „ještě letos“, což je informace, kterou Apple vložil na českou mutaci svého webu po zahájení prodejů iPhonů 16 (Pro) loni v září. Háček je však v tom, že iPhony tuto funkci již samozřejmě podporují – naučily se jí totiž s příchodem iOS 18.2, který byl vydán 11. prosince loňského roku.

Fotogalerie #2 apple store us Americký Apple.com apple store cz Český Apple.com Vstoupit do galerie

Ačkoliv se jedná o drobnost, sluší se připomenout, že právě dvoustupňová závěrka byla jednou z funkcí, na kterou lákal Apple u tlačítka Ovládání fotoaparátu při představení iPhonů 16 (Pro) nejvíce a jejíž absence tedy po startu prodejů mnohé jablíčkáře docela zklamala. Když jí proto Apple v iOS 18.2 zpřístupnil, logicky majitele „šestnáctek“ potěšil, jelikož jim tímto krokem odemkl plný potenciál tohoto prvku. A o to víc zklame, že se český web Applu i skoro měsíc poté, co tento update vyšel, tváří, že iPhony tuto funkci stále ještě neumí, přestože umí. I v Applu ale samozřejmě pracují „jen“ lidé a podobná pochybení se zkrátka mohou stát. Ostatně, ohlédneme-li se do minulosti, viděli bychom v ní podobných neduhů docela dost. Například slovenská mutace oficiálního webu Applu byla ještě donedávna neaktuální podstatně víc.