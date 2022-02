Devadesátky v IT: Kam se poděl Verbatim?

V uplynulém dílu našeho seriálu o IT a technologických fenoménech a událostech devadesátých let a přelomu milénia jsme si řekli něco málo o disketách. Jedním z výrobců disket (a později samozřejmě také jiných nosičů) byla společnost Verbatim. Zamysleli jste se někdy nad tím, kde je vlastně této značce konec?

Z Kalifornie do světa

Dějiny společnosti Verbatim se začaly psát již koncem šedesátých let minulého století, kdy firma zahájila svůj provoz v Mountain View v Kalifornii pod názvem Information Terminal Corporation. Jejím zakladatelem byl Reid Anderson. V roce 1970 se již jednalo o významného výrobce disket a kazet, a firma o něco později získala svůj název Verbatim, pod kterým je známá dodnes. Počátkem osmdesátých let minulého století se Verbatim spojil se společností Mitsubishi Kasei Corporation v joint venture s názvem Kasei Verbatim. V roce 1994 pak následovalo spojení s firmou Sanyo Laser Products, která ve Spojených státech patřila mezi významné výrobce CD-R a audio disků. O Verbatimu jste mohli slyšet také relativně nedávno, kdy se v červnu roku 2019 objevily zprávy o tom, že má být odkoupen firmou Mitsubishi Chemical Media za cenu 32 milionů dolarů.

Od kazet k osvětlení a hernímu průmyslu

Tím ale organizační změny ve Verbatimu zdaleka nekončily. Na jaře roku 1990 Verbatim plně přešel pod Mitsubishi Kasei Corporation, a pod hlavičkou „nové“ značky vyšla celá řada produktů, přičemž jedním z nich se v roce 1991 stal historicky první magneto-optický 3,5” disk. Verbatim ale nezůstával jen u disket, a v roce 1993 se – nutno podotknout, že poměrně úspěšně – pustil do výroby a distribuce CD-R disků. Také na poli optických disků si Verbatim připsal nejedno prvenství včetně vydání prvního CD-RW disku v roce 1997 a vydání prvního DVD+R disku v roce 2001. O pár let později následovalo vydání 8,5GB DVD+R DL produktů a DVD-R-DL produktů, a v roce 2010 se dokonce Verbatim odvážně vydal do vod výroby LED osvětlení. Do portfolia společnosti Verbatim postupně přibyly například USB flash disky, herní příslušenství nebo třeba periferie, jako byly počítačové myši a klávesnice. V průběhu nového tisíciletí vzešly z dílny společnosti Verbatim například také externí HDD, Blu-ray disky, paměťová média včetně SDHC a microSDHC a další. Přestože o Verbatimu příliš nebylo slyšet, firma se snažila držet krok s dobou a trendy v oblasti technologií, o čemž svědčí mimo jiné i spuštění výroby filamentů pro 3D tiskárny v roce 2014. V portfoliu společnosti Verbatim byste ale mohli najít sluchátka, kabely, čtečky paměťových karet, fotopapíry, SSD disky, doplňky pro tablety, USB rozbočovače, a dokonce také filtry do vodních konvic.

Nenápadný růst

Přestože o společnosti Verbatim explicitně neslyšíme zdaleka tak často jako o jiných technologických společnostech současnosti, rozhodně to neznamená, že by se s koncem devadesátých let vytratila do neznáma. Vedení firmy evidentně pečlivě sleduje trendy současnosti, a ačkoliv se nepouští do výraznějších akcí s velkolepými konferencemi a slavnostními oznámeními nových produktů, na trhu se stále drží. Na podzim roku 2020 vznikla například pod křídly Verbatimu nová herní značka s názvem SureFire. Pod touto značkou mohou hráči zakoupit různé herní vybavení, jako jsou myši, externí disky pro počítače i herní konzole, myši, soupravy sluchátek, reproduktory, podložky pro laptopy a další nezbytné vybavení pro hráče. Všechny produkty SureFire se samozřejmě chlubí nezaměnitelným designem, typickým pro výrobky určené hráčům.