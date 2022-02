5 oblastí, ve kterých můžete využít Siri

Hlasová asistentka Siri nabízí spoustu možností využití v celé řadě oblastí. Této součásti ekosystému Apple bohužel stále ještě chybí pár věcí k naprosté dokonalosti, to ale neznamená, že byste na ni měli definitivně zanevřít. V kterých oblastech lze Siri využít, a jakými příkazy si můžete zkrátit čekání na chvíli, kdy se Siri konečně dočká české lokalizace?

Siri v kuchyni

Hlasovou asistentku Siri můžete bez obav používat také v kuchyni. Umí si poradit s převody jednotek téměř všeho druhu („How many mililiters are in a cup?“, „How many grams are in a pound?“), nastavit minutku (“Set a timer for 20 minutes“, „Stop the timer“, „Tell me the remaining time“), informovat vás o kalorických hodnotách některých potravin („How many calories are in an apple?“), a samozřejmě vám umí také na webu vyhledat nejrůznější recepty a návody („Find me a recipe for a pizza“, „How to I make a White Russian?“). A pokud vám přijde, že je v kuchyni nesnesitelné ticho, stačí Siri požádat „Play some cooking music“.

Plánování dne

Fotogalerie Siri Planovani dne 1 Siri Planovani dne 2 Siri Planovani dne 3 Siri Planovani dne 4 +3 fotky Siri Planovani dne 5 Siri Planovani dne 6 Vstoupit do galerie

Siri vám může skvěle pomoci s plánováním vašeho dne. Hned ráno jí například můžete položit otázku „How is the weather today?”, nebo se jí za pomoci věty „Do I have any meetings today?“ zeptat, zda máte na daný den naplánované v Kalendáři nějaké schůzky, po otázce „What is the traffic like?“ vám Siri spustí nativní Mapy s přehledem o aktuální dopravní situaci. Nemohli jste kvůli časovému posunu sledovat například zápas NHL? Stačí Siri položit otázku ve stylu „How did Rangers play last night?“. Siri vám umí zobrazit vaše připomínky („Hey Siri, show me my reminders“).

Když potřebujete pomoc

Siri vám umí poradit i ve chvílích, kdy potřebujete pomoc. Umí vám sdělit vaši aktuální polohu („Show me my coordinates“, „Where am I?“), navigovat vás do nejbližšího zdravotnického zařízení („Show me the way to the nearest hospital“), přeložit vybrané výrazy a fráze („How do you say [výraz] in [jazyk]?“

Hudba a další média

Fotogalerie Siri povely hudba 1 Siri povely hudba 2 Siri povely hudba 3 Siri povely hudba 4 Vstoupit do galerie

Siri můžete využít také při přehrávání hudby. Umí naslouchat povelům, týkajícím se ovládání hlasitosti („Turn the volume up“, „turn the volume down by 60 %“), přehrávání jako takového („Stop the music“, „Play [název skladby, playlistu, jméno interpreta, žánr…]“) i s požadavky, týkajícími se vašich preferencí („Don’t play this song again“, „I like this song“). Umí vám také sdělit, kdo je interpretem právě přehrávané skladby („Who sings this song?“) nebo – pokud máte předplacenou službu Apple Music – vytvořit třeba stanici, která bude inspirovaná právě přehrávanou skladbou („Make a station from this song“). Siri umí také přesunout přehrávání na jiné z vašich zařízení („Move the music to my HomePod mini“).

Filozofické a jiné otázky

Pokud se nudíte, můžete využít hlasovou asistentku Siri na vašem iPhonu také ke zkrácení dlouhé chvíle a k zábavě. Zkusili jste třeba Siri požádat o ruku („Hey Siri, marry me“) nebo o přátelskou výpůjčku („Can I borrow some money?“)? Můžete se jí zeptat také na to, zda je nezadaná („Are you single?“), jaké má plány („What are you doing later?“), nebo třeba jak je vysoká („How tall are you?“) či kolik stojí („How much do you cost?“).