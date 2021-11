Hlasová asistentka Siri je k dispozici na prakticky všech jablečných zařízeních. I přesto, že prozatím není k dispozici v českém jazyce, tak ji v tuzemsku využívá nespočet uživatelů. Anglicky už totiž v dnešní době umí kdekdo, tudíž se nejedná o takový problém. Většina uživatelů každopádně neví, na co všechno se Siri mohou zeptat. Všeobecně známý je dotaz na počasí, popřípadě k nastavení budíku, tím to ale končí. Níže se proto podíváme na 10 příkazů pro Siri, které můžete využít na Apple Watch.

Otevírání aplikací

S pomocí Siri lze na Apple Watch jednoduše otevírat aplikace. To se může hodit hned v několika situacích, například pokud se vám jednoduše nechce aplikaci v seznamu aplikací hledat. Pokud chcete, aby vám Siri otevřela aplikaci, tak stačí říct příkaz „Hey Siri, open [aplikace] app“. Název aplikace je nutné říci v angličtině, tudíž v případě aplikace Minutky bude příkaz „Hey Siri, open Timer app“.

Rychlý překlad

Čas od času se můžete ocitnout v situaci, kdy potřebujete rychle něco přeložit. Většinou k tomu využíváme iPhone a nějakou aplikaci, základní překlad však umí Siri i na Apple Watch. Jak jsem ale zmínil v úvodu, tak Siri neumí česky, tudíž není k dispozici překlad do češtiny. Siri dokáže pracovat s těmito jazyky: čínština, francouzština, němčina, španělština, italština, korejština, arabština, portugalština, ruština a samozřejmě angličtina. Siri se tedy můžete zeptat například na to, jak se řekne francouzsky miluji tě. Stačí tedy využít příkaz „Hey Siri, how do you say I love you in French“.

Spuštění cvičení

Apple Watch jsou primárně určené ke sledování vaší aktivity a cvičení. Pokud začnete cvičit, tak to Apple Watch dokáží rozpoznat a cvičení aktivovat automaticky, v určitých případech je ale nutné přejít do aplikace Cvičení, kde je nutné provést ruční aktivaci. Ke spuštění cvičení můžete však využít také Siri. Stačí říct příkaz „Hey Siri, start a workout“. Následně se vás Siri zeptá, jaké cvičení chcete spustit, tudíž stačí odpověď – například „Start a 10 minute outdoor run“.

Odesílání zpráv

Pokud zrovna u sebe nemáte iPhone a potřebujete rychle napsat nějakou zprávu, tak i k této činnosti potřebujete Apple Watch. I v tomto případě je nutné zdůraznit, že zprávu musíte odeslat v angličtině, jelikož česky Siri zatím neumí. Pro odeslání zprávy tedy stačí, abyste řekli příkaz „Hey Siri, tell [kontakt] [zpráva anglicky]“. Pokud chcete například říct Vratislavovi, že už jste na cestě, tak využijte příkaz „Hey Siri, tell Vratislav I’m on my way“.

Spočítání příkladů

Určitě už jste se někdy ocitli v situaci, kdy jste potřebovali cokoliv rychle spočítat. I v tomto případě lze pro vypočtení jednoduchých příkladů využít Siri na Apple Watch. Příkaz pro vypočtení příkladu je zcela jednoduchý, stačí říct „Hey Siri, what’s [příklad]“, tedy například „Hey Siri, what’s 32 times 8“ apod.

Rozpoznávání hudby

Siri lze na Apple Watch využít také k rozpoznávání hudby. Pokud chcete rozpoznat současnou skladbu, tak stačí říct „Hey Siri, what song is this“. Siri následně začne naslouchat a po nějaké době vám zobrazí výsledek. V tomto případě je ale nutné, abyste měli poblíž iPhone, jinak rozpoznání nebude fungovat.

Hledání přes Google

S pomocí Siri můžete na jablečných hodinkách dále také vyhledávat přes Google. Výsledky se však samozřejmě opět objeví v anglickém jazyce. Příkazů, pomocí kterých se můžete Siri požádat o vyhledávání na Google, je více. Využít můžete všeobecnou otázku v podobě „Hey Siri, what/who [otázka]“, například „Hey Siri, what causes rainbows“. Popřípadě lze Siri přímo říct, aby něco vyhledala na Google, a to pomocí příkazu „Hey Siri, search [otázka] on Google“, tj. například „Hey Siri, search Napoleon Bonaparte on Google“.

Hovory

Výše jsme se společně podívali na to, jakým způsobem můžete někomu z Apple Watch napsat zprávu, avšak v angličtině. Pokud zprávu psát nechcete, tak můžete Siri samozřejmě jednoduše požádat o to, aby někomu přímo zavolala. V tomto případě stačí, abyste využili příkaz „Hey Siri, call [kontakt]“, tedy například „Hey Siri, call Vratislav“.

Váš „update“

Siri se mimo jiné můžete zeptat také na váš tzv. update, potažmo aktualizaci stavu. V rámci tohoto updatu vám může Siri říci určité shrnutí vašich informací, tedy například počasí ve vaší lokalitě, události v Kalendáři či připomínky apod. Jedná se přesně o takové informace, které chcete slyšet každé ráno po vzbuzení, abyste věděli, na co se máte během dne připravit, jak dlouho pojedete do práce a další. Stačí, abyste řekli příkaz „Hey Siri, what’s my update“.

Co vše Siri umí?

Výše jsme se společně podívali na 9 základních příkazů, které můžete říct Siri na vašich Apple Watch. Samozřejmě lze tyto příkazy využít i na iPhonu, popřípadě na HomePodu. Co se týče výše zmíněného „updatu“, tak HomePod dokáže rozpoznat hlas, což znamená, že každému členovi rodiny řekne osobní informace. Pokud vám výčet výše zmíněných příkazů nestačí, tak se Siri na Apple Watch můžete přímo zeptat, co všechno umí. Stačí říct příkaz „Hey Siri, what kinds of thing can I ask you“.

