Jak využít staré Apple Watch, aby zbytečně neležely v šuplíku

Jestliže sledujete dění v jablečném světě, tak vám nejspíše nemusíme připomínat, že si aktuálně můžete zakoupit již osmou generaci Apple Watch s označením Series 7. K představení těchto nejnovějších Apple Watch došlo před pár týdny a v současné době je situace taková, že se bohužel stále jedná o nedostatkové zboží. Pokud už jste v minulosti Apple Watch vlastnili a rozhodli jste se upgradovat na novější model, tak nyní nejspíše přemýšlíte, co udělat s těmi starými. Níže jsme si pro vás proto připravili několik tipů, které vám mohou pomoci.

Darujte je mladšímu sourozenci či členovi rodiny

Asi každý z nás má nějakého mladšího člena rodiny, například sourozence, který si prozatím Apple Watch či jiné jablečné produkty nemůže dovolit. Jestliže chcete, aby vaše hodinky sloužily i nadále, jelikož už je nebudete potřebovat, tak popřemýšlejte o tom, zdali by je neupotřebil právě někdo z rodiny. Popřípadě se nabízí možnost pro darování nějakému potomkovi. Pokud totiž vašemu dítěti hodinky darujete, tak už se nebude moci vymluvit na to, že vám nevzalo telefon, jelikož jej neslyšelo, což může být výhodou. Právě darováním Apple Watch uděláte obrovskou radost a navíc můžete mít jistotu, že budou hodinky využity na sto procent.

Prohlédněte si nejnovější Apple Watch Series 7 Apple Watch 7 1 Apple Watch 7 7 Apple Watch 7 6 Apple Watch 7 5 +37 Fotek Apple Watch 7 4 Apple Watch 7 3 Apple Watch 7 2 Apple Watch 7 8 Apple Watch Series 7 LsA 1 Apple Watch Series 7 LsA 32 Apple Watch Series 7 LsA 31 Apple Watch Series 7 LsA 30 Apple Watch Series 7 LsA 29 Apple Watch Series 7 LsA 28 Apple Watch Series 7 LsA 27 Apple Watch Series 7 LsA 26 Apple Watch Series 7 LsA 25 Apple Watch Series 7 LsA 24 Apple Watch Series 7 LsA 23 Apple Watch Series 7 LsA 22 Apple Watch Series 7 LsA 21 Apple Watch Series 7 LsA 20 Apple Watch Series 7 LsA 19 Apple Watch Series 7 LsA 18 Apple Watch Series 7 LsA 17 Apple Watch Series 7 LsA 16 Apple Watch Series 7 LsA 15 Apple Watch Series 7 LsA 14 Apple Watch Series 7 LsA 13 Apple Watch Series 7 LsA 12 Apple Watch Series 7 LsA 11 Apple Watch Series 7 LsA 10 Apple Watch Series 7 LsA 9 Apple Watch Series 7 LsA 8 Apple Watch Series 7 LsA 7 Apple Watch Series 7 LsA 6 Apple Watch Series 7 LsA 5 Apple Watch Series 7 LsA 4 Apple Watch Series 7 LsA 3 Apple Watch Series 7 LsA 2 Vstoupit do galerie

Jedny na noc, druhé na den

Je to již několik dlouhých let nazpátek, co jsme se dočkali možnosti pro spárování vícero Apple Watch s jedním jablečným telefonem. Díky tomu se otevírá mnoho dalších možností. Jestliže jste si tedy pořídili nové hodinky a staré si necháváte, tak ty staré můžete využít ve více „rizikových“ aktivitách. I přesto, že jsou Apple Watch jako takové velmi odolné, tak se může stát, že s nimi někde zavadíte a případně je zničíte – a samozřejmě je lepší zničit starý model než ten nový. Staré Apple Watch pak můžete využít například pro sledování spánku, pokud nechcete čekat na nabití nových hodinek. Možností je k dispozici opravdu mnoho, tudíž je určitě využijte.

Zdroj: Redakce Letem světem Applem

Kuchyňská minutka

Součástí operačního systému watchOS je nativní aplikace Minutka, kterou můžete využít, stejně jako na iPhonu, k vytvoření časovače, který vás po předem určené době na cokoliv upozorní. Takový časovač nejčastěji využíváme v kuchyni, například při vaření různých jídel či příloh, popřípadě k luhování čaje. Díky Minutky na Apple Watch se tedy nestane, že byste na něco zapomněli. Až doposud jste každopádně mohli v jednu chvíli na Apple Watch spustit pouze jeden odpočet času, dobrou zprávou však je, že ve watchOS 8 si můžete minutek vytvořit kolik chcete. Buď využijete předpřipravený čas, anebo vyjedete výše a vyberete Vlastní.

Hodiny na nočním stolku

Věděli jste o tom, že Apple Watch mohou nativně, bez jakýchkoliv úprav, perfektně posloužit jako hodiny, které si umístíte na noční stolek? Vše, co musíte udělat, je hodinky vzít, připojit je k napájení a položit je na stůl s tím, že korunka bude směřovat směrem nahoru. Na Apple Watch se pak aktivuje režim nočního stolku, které dokáží zobrazit aktuální čas, datum, budíky a stav nabití. Displej jablečných hodinek se automaticky rozsvítí tehdy, pokud se stolku dotknete, tedy pokud s ním jen lehce pohnete. Pro využití této funkce je každopádně nutné mít aktivní funkci Noční stolek, kterou lze aktivovat na iPhonu v aplikaci Watch, kde otevřete Obecné, a poté níže aktivujte možnost Režim nočního stolku.

Abyste šli vidět a viděli ve tmě

Displej Apple Watch se dokáže opravdu velmi hodně rozzářit, díky čemuž je možné sledovat jeho obsah i na přímém slunci, a to bez velkých obtíží. Displej jablečných hodinek je dokonce tak moc zářivý, že se jej Apple rozhodl využít jakožto „svítilnu“, kterou lze aktivovat v ovládacím centru – a funguje více než dobře. Kromě svítilny však můžete aktivovat také režim, při kterém bude bílé světlo blikat, což se může hodit večer, když jdete někam po cestě, na které jezdí vozidla. Nechybí ani speciální červená svítilna, kterou lze využít například tehdy, když se v noci vzbudíte na toaletu a nechcete, aby vám klasická bílá svítilna vypálila oči. Zmínit můžeme i režim, ve kterém se dokola střídá modrá a červená barva, podobně jako v případě majáku policejního auta.

Zdroj: Redakce Letem světem Applem

Prodej skrze výkup

V případě, že nemáte Apple Watch komu dát a žádný z výše uvedených tipů pro využití starých Apple Watch vás nezaujal, tak zbývá jediná možnost – prodej. Co si budeme nalhávat, prodej jako takový je relativně složitou a nezáživnou činností, jelikož zařízení musíte nafotit, nahodit na inzertní portály a čekat, až se někdo smysluplný ozve. Abyste se tomu vyvarovali, tak můžete využít naši výkupní kalkulačku. V té si jednoduše vyplníte, jaké zařízení vlastníte, a poté se vám na konci zobrazí cena, za kterou vaše zařízení může náš partner Mobil Pohotovost vykoupit. Pokud budete mít o výkup zájem, tak stačí klepnout na tlačítko Pokračovat ve výkupu zde a vyplnit veškeré potřebné údaje. Pak stačí starý MacBook zabalit a vyčkat, dokud k vám nepřijede kurýr, kterému zařízení předáte. Mobil Pohotovost vás následně bude kontaktovat ohledně dořešení celého výkupu. Nejedná se o nic složitého a hlavně se nemusíte o nic starat.

Na výkupní kalkulačku se přesunete pomocí tohoto odkazu