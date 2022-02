Jak jsem přešel z Apple Watch 3 na Apple Watch 7 a uvědomil si, že to bylo skoro až zbytečné

Abych pravdu řekl, Apple Watch jsou mým nejoblíbenějším jablečným produktem. Jelikož se snažím opravdu často sportovat, je pro mě splnění denních cílů a měsíčních výzev takřka povinností, bez které už si s trochou nadsázky vlastně ani nedokážu představit život. Ještě donedávna jsem byl přitom „jen“ šťastným vlastníkem Apple Watch Series 3 38 mm. Ptáte-li se, proč jsem pořídil tehdy v menší velikosti, bylo to proto, že se mi tu a tam stává, že se rukou otřu o futra, skříň a podobně. Menší velikostí jsem tedy chtěl minimalizovat možnost poškození. Na malé hodinky jsem si zvykl a k úhoně v žádném případě nepřišly. Jak ale plynul čas, bylo zřejmé, že Apple Watch Series 3 ztrácí krok s dobou a to i přesto, že v mých očích se stále jedná o skvělé hodinky, které naprosto dostačují.

Onu „ztrátu kroku“ vidím v několika aspektech. Předně jsem měl velké problémy s aktualizacemi kvůli nízké interní paměti (8GB). Stačilo si tedy nahrát do hodinek pár skladeb či podcastů, a hodinky jste již neaktualizovali – respektive nebylo to možné do watchOS 8, který tento problém opravil. Na druhou stranu jsem však v mých očích o žádné zásadní softwarové novinky nepřicházel a spokojeně si užíval ještě před Vánoci watchOS 7.1 – tedy již značně zastaralý systém. Dalším neduhem byla skutečnost, že když jsem například přes Messenger posílal namluvenou odpověď, aplikace po odeslání zprávy spadla, což bylo poměrně omezující. A to i v tom směru, že Messenger se na takto starých hodinkách pár vteřin otevírá. Nejvíce mě ale omezovala výdrž baterie, jejíž kapacita za roky používání klesla na 81 %. V praxi to vypadalo tak, že jsem hodinky nasadil na ruku ráno plně nabité. Pokud jsem za celý den nezapnul žádnou sportovní aktivitu, dával jsem večer hodinky nabíjet s 25 až 30 %. Pokud jsem ale šel běhat, musel jsem je na chvíli dát na nabíječku už během dne, neboť běh a poslouchání hudby si ukrajuje z baterie opravdu dost.

O Vánocích jsem se tedy rozhodl si takzvaně „udělat radost“ a pořídit si Apple Watch Series 7 ve velikosti 45 mm. Těšil jsem se na větší displej, lepší výdrž baterie, ale především na novou dávku motivace. Jelikož jsem při učení na státnice a vánoční svátky pár kilo nabral, byla právě motivace k většímu množství pohybu pro mě argumentem číslo jedna ke koupi. Musím přiznat, že jsem v minulosti – konkrétně po jejich představení – „sedmičky“ ve velkém kritizoval, protože toho papírově přinesly dost málo. Pokud se nyní ohlédneme zhruba o necelý rok zpět, analytici a leakeři prorokovali u Series 7 nové zdravotnické funkce, nový design, ale především lepší výdrž na jedno nabití. A je byla realita? Dočkali jsme se o milimetr většího displeje a rychlejšího nabíjení, pokud tedy vlastníte to správné příslušenství.

Pokud oba modely hodinek položím vedle sebe, skok je zde obrovský a zároveň minimální. Abych byl upřímný, do nějakého detailnějšího hodnocení výkonu hodinek se mi příliš nechce a to z jednoduchého důvodu. Ano, na Apple Watch Series 7 je průchod prostředím rychlejší a aplikace nepadají. Fajn je také možnost bez potíží aktualizovat. Ovšem já hodinky beru převážně jako parťáka pro sport, zobrazovač notifikací a platební prostředek, na což mi dokonale stačily i Series 3. Jestli mám přechod v něčem vychválit, je to rozhodně displej, který je skvělý a ciferníky určené pro tuto generaci hodinek zbožňuji. Lepší je taktéž i výdrž baterie. Dva dny dají v mém případě bez problému, byť je jedním dechem třeba dodat, že u nich nemám zapnutý Always-on, který by jinak s výdrží značně zahýbal. Na pár desítek minut je ale dávám nabíjet každý den. Co se nových zdravotních senzorů týče (respektive nových oproti Apple Watch Series 3), byť výše zmiňuji kritiku, že Series 7 žádný nový nemají, mě osobně to nechává chladným. Pro spoustu lidí to může být zásadní. Já ale vyzkoušel EKG i saturaci kyslíkem jen párkrát a potřebu monitorovat se víc úplně nemám.

Co tedy říci o přechodu po zhruba dvou měsících? Ze své zkušenosti mohu říct, že Series 3 jsou stále skvělé hodinky, které na občasný sport drtivé většině uživatelů stále postačují. Hlavní vadou na kráse těch mých byla výdrž baterie, ale ta uživatele nových, popřípadě majitele opravených modelů trápit nemusí, stejně jako je nyní již nemusí trápit problémy s aktualizacemi. Zda bych tedy i nadále vydržel s Apple Watch Series 3? Poté, co jsem si vyzkoušel Apple Watch Series 7 mohu s klidným srdcem říci, že bez problému, jelikož pro mě osobně přináší zkrátka relativně málo. Ještě jednou však zdůrazňuji, že přináší málo pro mě osobně. Jinými slovy, pokud uvažujete nad přechodem ze starší generace, berte ohled na to, co je pro vás důležité, a co si od nového kousku slibujete. Přechod ze starých na nové Apple Watch pro vás totiž může být buď stejně jako pro mě do jisté míry vstupem do stejné (respektive velmi podobné) řeky, nebo naopak pomyslnou cestou na Měsíc plnou úžasných novinek, které právě vy oceníte.

