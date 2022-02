Ukládání hesel v Safari bude s iOS 15.4 opět o něco chytřejší

Uživatelé Safari budou mít s přáchodem iOS 15.4, iPadOS 15.4 a macOS 12.3 důvod k oslavám, jelikož se jejich oblíbený prohlížeč dočká dalšího příjemného upgradu. Ten se bude tentokrát točit kolem ukládání hesel, která jsou v současnosti mnohdy ukládána bezmyšlenkovitě bez předvyplněného přihlašovacího jména, kvůli čemuž se může uživatel záhy setkat s nejrůznějšími chybovými hláškami či špatnými uloženími. To se ale s příchodem nových verzí OS vymýtí.

Apple přidal do nových systémů konkrétně nový mechanismus upozornění, které se v Safari objeví ve chvíli, kdy uživatel zadá při přihlašování k libovolné stránce jen heslo a to na ní následně bude chtít uložit. Namísto možnosti uložení nicméně nyní dostane upozornění na to, že je třeba vyplnit ještě uživatelské jméno, aby tak mohl být uložen celý login pro daný web. Jedná se tedy ve své podstatě o malé, leč velmi příjemné vylepšení, které eliminuje většinu problémů spojenou právě s nevyplněným loginem.

Zajímá-li vás, kdy přesně iOS 15.4 na veřejnost dorazí, bohužel vás musíme částečně zklamat. Apple totiž žádný oficiální termín vydání zatím neoznámil, byť v kuloárech se v posledních týdnech čile spekuluje o vydání kolem 8. března. Právě na 8. března má mít totiž Apple naplánovanou svou první letošní Keynote, na které by měl představit mimo jiné iPhone SE 3 poháněný právě iOS 15.4. S jeho vydáním pro veřejnost proto už kvůli tomu nebude moci příliš otálet.