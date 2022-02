New York varoval své obyvatele před AirTagy

Když Apple před zhruba rokem představil světu lokalizátory AirTag, ani ve snu jej zřejmě nenapadlo, že budou zhruba o rok později vzbuzovat mezi po celém světě takové kontroverze, jak se jim to nyní daří. Čím dál víc běžných uživatelů, ale i úřadů a bezpečnostních složek totiž poukazuje na jejich nebezpečnost pramenící z integrace do sítě Najít, díky které je lze v ideálních podmínkách sledovat takřka v reálném čase. Apple sice nedávno oficiálně oznámil, že pro AirTagy chystá řadu bezpečnostních vylepšení, ani to však dle všeho všechny odpůrce tohoto zařízení neuchlácholilo.

S čerstvým varováním před AirTagy přispěchala před pár hodinami newyorská generální prokurátorka Letitia James, která konkrétně obyvatele New Yorku vyzvala k tomu, aby byli jednak ostražití právě vůči sledování cizími AirTagy a jednak je k této činnosti nevyužívali v případě, že tak mají v plánu učinit. Pokud její výzvu Newyorčani nevyslyší a budou AirTagy ke sledování zneužívat, čeká je dle prokurátorky tvrdý postih, jelikož jakékoliv sledování lidí bez jejich vědomí nelze jednoduše tolerovat.

Co se pak týče výzvy ohledně ostražitosti vůči AirTagům, prokurátorka radí konkrétně to, aby lidé nepodceňovali neznámé pípání v jejich blízkosti, jelikož se může jednat právě o AirTag. Krom toho prokurátorka doporučuje kontroly výstrah zaslaných na iPhony, skrze které by měl být právě uživatel na potenciální nebezpeční sledování upozorněn. Uživatelé, kteří disponují smartphony s operačním systémem Android, by si pak měli stáhnout aplikaci sloužící pro detekci AirTagu v blízkosti, díky které tak budou schopni své soukromí taktéž velmi slušně ochránit.

