iOS 15.3 už si na iPhony nenainstalujete

Instalace operačních systému iOS na iPhony je zase o něco omezenější. Před pár hodinami totiž přestal Apple podepisovat další verzi „patnáctkového“ systému. Řeč je konkrétně o iOS 15.3, tedy třetí majoritní aktualizaci operačního systému iOS 15. To jinými slovy znamená, že na iPhony lze v současnosti nainstalovat jen iOS 15.3.1, jelikož jen ten je k dispozici ve veřejné verzi.

K ukončení podepisování starších verzí iOS se Apple uchyluje vždy pár týdnů po vydání jejich nové verze ve snaze udržet co nejvíce jablíčkářů právě na nové verzi daného operačního systému, která bývá zpravidla nejbezpečnější a disponuje aktuálními novinkami. Kromě toho se jedná o snahu zamezit využívání jailbreaků, které zpravidla vznikají právě na starších verzích, jejichž bezpečnostní chyby využívají ke své funkčnosti. Jablíčkáři, kteří jailbreaky využívají, proto většinou downgradují po aktualizaci na novější systém po vydání jailbreaku na starší verzi, čemuž chce právě Apple zamezit. A jelikož iOS 15.3 trpěl chybou, která právě vznik jailbreaku umožňuje (respektive by podle hackerů měla), Applu nezbylo nic jiného než podepisování ukončit co možná nejdříve.