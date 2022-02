Je jalibreak pro iOS 15 až 15.3 za dveřmi? Chyba Applu to umožňuje

Přestože se Apple dlouhodobě snaží bojovat proti jailbreakingu, díky kterému si lze mimo jiné přizpůsobit iPhone k obrazu svému skrze tweaky stažitelné z internetu, kvůli svým vlastním chybám jeho úplné vymýcení oddaluje. Jednu takovou navíc nechal dle všeho při životě od vydání iOS 15.0 až po iOS 15.3 a jelikož je právě iOS 15.3 stále oficiálně podepisován, v kuloárech se začíná šuškat o tom, že vývoj jailbreaku pro něj už probíhá.

Chybu, která by měla podle dostupných informací umožnit tvorbu jailbreaku pro iOS 15.3, opravil Apple teprve minulý týden v rámci iOS 15.3.1. Řeč je konkrétně o chybě ve WebKitu, která může být využita například ke spuštění libovolného kódu v iOS, což je logicky právě pro jailbreaking třeba. Samotný Apple navíc sám připustil, že mohla být chyba hackery v minulosti využívána a to například skrze nebezpečné odkazy, které si uživatelé jednoduše otevřeli a tím pustili do svých telefonů nezvané návštěvy.

Ačkoliv žádná z hackerských skupin zatím vývoj jailbreaku pro iOS 15.3 nepotvrdila, vzhledem k tomu, že Apple systém bude ještě minimálně týden podepisovat, byla by velká chyba, kdyby si nechaly tuto šanci ujít. Přeci jen, nelze vyloučit, že se nejedná o poslední chybu, která je k tvorbě jalibreaku využitelná. Jste-li tedy příznivci jalibreakingu, zůstaňte či se vraťte na iOS 15.3.