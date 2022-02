Budoucí AirPods budou zřejmě schopné odhalit, že podvádíte u cvičení

Ač si to mnozí z nás zřejmě jen stěží přiznají, podvádět je holt lidské a to zejména v činnostech, které nemáme tak úplně v malíku. Vědom si je toho i samotný Apple, který si nedávno patentoval extrémně zajímavý patent pojednávající o možném kontrolování potenciálního podvádění, ale třeba i špatné techniky při cvičení, zejména pak u toho prováděného přes Fitness+. To je sice v současnosti dostupné jen v zahraničí, nicméně jeho rozpuk do dalších zemí světa je podle slov Applu v plánu.

Plán Applu je alespoň dle patentu ve své podstatě relativně jednoduchý. Zakládá se totiž “jen” na osazení sluchátek pokročilejším akcelerometrem a gyroskopem, skrze které bude možné monitorovat pohyb uživatele a ten následně porovnávat s tím, jak by měl správně vypadat. Pohyb bude sice “čten” jen skrze hýbání hlavou, jelikož však ta kopíruje ve výsledku zbytek těla – byť mnohdy nepatrně -, teoreticky by skrze její pohyb mělo být rozpoznatelné to, zda se uživatel lidově řečeno fláká, nebo se snaží cvičit přesně tak, jak byl instruován. Pokud by se pak Applu podařil systém dotáhnout do prvotřídní úroveň, měl by být schopný teoreticky i na dálku pomoci uživatelům s technikou jejich cvičení a tím jim pomoci ve zlepšení.

Přestože zní celá myšlenka monitoringu pohybu uživatele přes AirPods extrémně zajímavě a leckoho by bezesporu potěšila nebo minimálně velmi dobře namotivovala, je třeba jedním dechem dodat, že jen mizivé procento patentů se nakonec dočká realizace. Na těšení se na podobně vytvořené AirPods je tedy ještě spousta času, byť se sluší dodat, že o modelech opatřených určitými sledovacími možnostmi se hovoří již dlouho a je tedy možné, že někde v dílnách Applu skutečně vznikají, či už jsou dokonce testovány. Vše ale v tomto směru ukáže ve výsledku jen čas.

