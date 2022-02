Do Androidu míří jedna z nejlepších vychytávek iOS posledních let, má to ale háček

Jestli na něco klade Apple v posledních letech ve svých OS skoro až extrémní důraz, je to ochrana soukromí jeho uživatelů. Skvělým příkladem může být ostatně loňské nasazení antisledovacích systémů, které dokáží jablíčkáře velmi spolehlivě chránit před jakýmkoliv trackováním za účelem reklamy, což jinými slovy znamená, že na ně nelze cílit personalizovanou reklamou. A jelikož se tato funkce těší mezi uživateli extrémní oblibě, asi vás nepřekvapí, že se jí nyní rozhodl pro svůj Android “opsat” i Google, byť zatím ve velmi omezené míře.

Jelikož Google právě z personalizovaných reklam bohatne, z logiky věci si nemůže dovolit do Androidu nasadit funkce, kterými by šel proti sobě. Rozhodl se proto zatím jen pro nasazení “Privacy Sandboxu”, jak svou antisledovací funkci kvůli reklamám nazval, do mobilního Chromu na Androidu a to navíc ještě s tím, že jej bude z hlediska funkčnosti ladit zřejmě ještě několik let dle feedbacku jak od uživatelů, tak i od vývojářů. Ve výsledku tak může vzniknout poměrně zajímavý kočkopes (samozřejmě pohledem jablíčkáře), který bude sice určitou formu ochrany proti sledování poskytovat, ale na druhou stranu nebude stoprocentní, jak tomu je nyní u Applu. Google má nicméně s funkcí vcelku velké plány – už příští rok by jí například rád nasadil v betě pro celý Android. Dotažení celého systému k dokonalosti jak v očích uživatelů, tak i v očích inzerentů je tak pro něj nyní prioritou.

Bude velmi zajímavé sledovat, jakým směrem se jeho nová funkce Privacy Sandbox bude postupem času ubírat. Pokud jí totiž dokáže uchytit za správný konec, přeci jen nemusí být úplně k zahození – tedy minimálně pro ty, kterým personalizované reklamy tak úplně nevadí, ale přeci jen by rádi své soukromí zvýšili. Spekulovat o potenciálních možnostech pro celý systém je nicméně zatím předčasné.