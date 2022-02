Apple: Jablíčkáři prostorový zvuk u Apple Music milují

Když Apple v loňském roce světu oznámil příchod bezplatného HiFi režimu do Apple Music spolu s podporou prostorového zvuku (Spatial Audio), setkal se s velmi pozitivními reakcemi. Přeci jen, nasazení podobných vychytávek do jeho streamovací služby a to při zachování její standardní ceny leckoho velmi potěšilo. A tato radost se velmi solidně promítla i do čísel, která si Apple střádá a která nyní ústy šéfa Apple Music a Beats Olivera Schussera odhalil.

Šéf Apple Music prozradil konkrétně to, že nástup prostorového zvuku u Apple Music byl doslova brutální. Více než polovina celosvětové základny předplatitelů Apple Music totiž tuto funkci využívá, přičemž číslo se zvyšuje velmi rychlým tempem. Jeho růst je dokonce tak rychlý, že překvapil i samotný Apple, který čekal daleko chladnější přijetí. Nutno nicméně podotknout, že lví podíl na oblibě prostorového zvuku u Apple Music má i samotný Apple, který od jeho uvedení zesedminásobil nabídku skladeb, které tuto vychytávku podporují. Bez jakékoliv nadsázky se tak dá říci, že šel úspěchu funkce naproti.

Bluetooth hraje proti nim

Poměrně zajímavě se pak šéf Apple Music vyjádřil k bezztrátovému formátu a Bluetooth připojení. Právě Bluetooth je totiž dle jeho slov velkým problémem, protože ač Apple disponuje prakticky veškerou skladbou nabízenou v Apple Music i v Lossless formátu, není ji schopen na svých bezdrátových sluchátkách přehrávat kvůli degradaci při přenosu. Na tom by nebylo nic až tak překvapivého, kdyby ovšem úniky informací z posledních týdnů nenaznačovaly, že Apple pracuje na novém typu přenosu hudby, který ji dokáže přenášet i v lossless formátu a tedy bez jakékoliv nepříjemné degradace. A právě nespokojenost šéfa Apple Music je tak do jisté míry příslibem toho, že bychom se mohli této novinky dočkat v relativně brzké době – například u AirPods Pro 2. Kdyby totiž s příchodem této vychytávky nepočítal, pravděpodobně by Bluetooth spíše obhajoval.