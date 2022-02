Unikla první reální fotka iPhonu SE 3

Jelikož nás od představení iPhonu SE 3. generace dělí již jen něco málo přes měsíc, není žádným překvapením, že Apple již započal jeho výrobu. Právě díky tomu se nám tak dnes do rukou dostávají první reálné fotky, které novinku poměrně detailně odhalují. Ty se teprve před pár desítkami minut objevily na čínské sociální síti Weibo, přičemž potvrzují, že se SE 3 oproti SE 2 přespříliš nezmění.

Jak můžete na snímcích v galerii vedle tohoto odstavce, u iPhonu SE 3 se dle všeho počítá s nasazením matných zad, ale hlavně pak s výraznějšími plastovými horními i spodními anténami zřejmě kvůli podpoře 5G sítí. Za povšimnutí stojí rovněž změna přisvětlovací LED diody vedle fotoaparátu, která místo kruhového tvaru dostane tvar oválný. Poslední novinkou, která však může na fotkách zkreslovat, je více zapuštěný fotoaparát do zad telefonu, což si však budeme moci potvrdit až po představení telefonu skrze rozměry.

K odhalení iPhonu SE 3 by mělo dojít podle dostupných informací v úterý 8. března s tím, že na pulty obchodů by mohl zamířit buď ještě tentýž týden v pátek, nebo až nadcházející týden v pátek 18. března. Obecně se předpokládá, že cenu u něj Apple nasadí stejnou či minimálně velmi podobnou co u iPhonu SE 2. generace, jelikož toho telefon přespříliš nového nenabídne a tudíž by jeho větší přecenění nedávalo smysl.