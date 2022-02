Proč Apple utrácí za to, co si může vytvořit a vytváří to, co jde koupit

Apple je společnost, která má „neomezené“ zdroje prakticky čehokoli, na co si jen vzpomenete. Je jedno, zda se bavíme o penězích nebo zaměstnancích. Ve svém postavení si Apple může zkrátka dovolit koupit cokoli, co si umane a i když to nemusí být na první pohled na prodej, může nabídnout takovou sumu, za kterou to na prodej nakonec přece jen bude. S ohledem na to je velmi zajímavé, že zatím co Apple kupuje firmy, které se na první pohled mohou jevit jako ty, jenž dokáže sám vybudovat doslova ze dne na den, naopak se snaží vytvořit něco, co vytvořit v podstatě ani nejde. Apple zaměstnává ty nejchytřejší lidi světa a dává jim podmínky pro to, aby vytvořili cokoli, co vůbec vytvořit lze. Problém je však v tom, že často čteme o akvizicích společností, které mají nějakou technologii, ale téměř nikdy nečteme o akvizici značky nebo obsahu jako takového.

Pro Apple je pochopitelně výhodnější si koupit technologické firmy, jenž mají patenty, nápady a vytvořily něco, co by sice mohl vytvořit i samotný Apple, ovšem trvalo by mu to řadu let a stálo by ho to ve výsledku víc, než když si to jednoduše koupí. To je zcela pochopitelné a jedná se o běžnou praxi nejen mezi nadnárodními korporacemi, ale i u běžných společností například u nás. Co je však zvláštní, je fakt, že věci, které by si Apple uměl vyrobit tak kupuje, kdežto věci, které ze své podstaty vyrobit nejdou, se snaží vytvářet sám ve vlastní režii. Příkladem za vše je Apple Music a Apple TV+. Ani všechny peníze na světě vám neumožní ze dne na den natočit tisíce filmů, seriálů a dokumentů.

V roce 2018 se spekulovalo nad tím, že Apple chce koupit Netflix za částku 200 milionů amerických dolarů. To je částka, kterou Apple v čistém zisku vydělá za jeden jediný rok. Proč nakonec z akvizice sešlo se zřejmě nikdy nedozvíme, ovšem náklady, které jsou nyní spojeny s TV+, jsou oproti částce, za kterou si Apple mohl koupit celý Netflix, nesrovnatelné. Navíc i kdyby se Applu jednoho dne podařilo získat stejné procento zákazníků pro TV+, jako má Netflix, stále by měl „pouze“ konkurenční službu a stejná část zákazníků by byla u Netflixu. Samozřejmě jsou zde desítky dalších streamovacích služeb a Apple by asi nemohl koupit všechny, ovšem největší hráč na trhu by mu rozhodně pomohl. Podobná situace pak panuje okolo Spotify a Apple Music.

Samozřejmě nevíme, co vše Apple udělal proto, aby Netflix nebo Spotify získal a jaké úsilí do toho vložil, ovšem tak či onak se to nepodařilo a Apple nyní buduje něco, co zde již je a funguje to velmi dobře. U Applu je to navíc jako na houpačce a zatímco služby jako je App Store nebo iTunes Store doslova ve své době změnily svět, v oblasti streamovacích služeb hraje „pouze“ druhé housle a to ještě když přivřeme obě oči. Je škoda, že Apple nekupuje služby, které mají obsah, brand a miliony zákazníků a místo toho tyto služby složitě buduje a své peníze místo toho utrácí často za technologické startupy, o jejichž produktech pak už nikdy neslyšíme a je otázka, zda všechny tyto technologie vůbec Apple používá.