Proč Apple přesunul svou první letošní Keynote z dubna na březen? I jeho zaměstnanci tápou

Je tomu jen pár týdnů, co obletěly svět zprávy o tom, že první letošní Keynote proběhne ve druhé polovině dubna a představí se na ní iPhone SE 3, iPad Air 5 a zřejmě i nové Macy s Apple Silicon. Tento termín však vzal záhy za své poté, co přišel Bloomberg s tvrzením, že Apple svou prvotní vizi změnil na 8. březen. Proč se tak ale stalo?

Portál iDropNews pyšnící se přesnými zdroji rozhodil své informační sítě ve snaze důvod přesunu termínu zjistit. Velmi překvapivě však žádný pádný důvod Apple svým zaměstnancům, kteří jsou obeznámeni s termíny odhalení novinek, neřekl, ale prostě jen přesunul termíny z dubna na březen. Mezi zaměstnanci se nicméně spekuluje o tom, zda se z jeho strany nejedná o promyšlený marketingový tah související s dostupností novinek. Pokud by jich totiž bylo zprvu málo, paradoxně by to pro něj mohlo být velmi dobré, jelikož by jejich nedostupnost plnila dlouhé týdny přední stránky médií. Jinými slovy, Apple se možná chce nechat kritizovat, jen aby měl pro svůj produkt co nejlepší možnou reklamu.

Druhým důvodem, o kterém se v Applu velmi často hovoří, je fakt, že Apple zkrátka jen chtěl opět dodržet svůj tradiční jarní termín a to i kvůli tomu, že ve druhé polovině letoška může mít v plánu pořádání až tří konferencí. Z logiky věci je proto lepší tu první načasovat co možná nejdříve, aby byly jednotlivé konference hezky “rozfázovány” a navzájem na sobě neparazitovaly. To by totiž pro Apple bylo opět z marketingového hlediska negativní.