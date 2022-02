První iPad s OLED displejem je zase o krok blíž

iPady čeká zřejmě v relativně brzké době další zajímavý upgrade. Řeč je konkrétně o nasazení OLED displeje, kterým hodlá dle dostupných informací Apple nahradit Liquid Retinu či klasickou Retinu u základních iPadů či iPadů Air. Přestože se první spekulace o jejich příchodu objevily teprve relativně nedávno, nyní se zdá, že jsou tyto modely již relativně blízko. Vyplývá to alespoň z nové zprávy asijského portálu The Elec.

Relativně nedávno informoval displejový expert Ross Young o tom, že první iPady s OLEDy očekává v roce 2023 či 2024. A právě tento termín nyní potvrdil The Elec s tím, že má Apple již uzavřenou dohodu na výrobu jejich displejů s LG. To má navíc již nyní pozvolna přizpůsobovat své fabriky právě výrobě objemnějších panelů, z čehož je jasné, že z dohody již takřka 100% nesejde, jelikož by jinak LG přišlo o nemalé peníze. Navíc je pravděpodobné, že část z nich do přestavby jeho fabrik nalil i samotný Apple, kvůli kterému jsou fabriky potřeba přestavět.

Fotogalerie iPad Air 4 LsA 32 iPad Air 4 LsA 30 Zdroj: Redakce Letem světem Applem iPad Air 4 LsA 29 Zdroj: Redakce Letem světem Applem iPad Air 4 LsA 28 Zdroj: Redakce Letem světem Applem +8 fotek iPad Air 4 LsA 27 iPad Air 4 LsA 26 iPad Air 4 LsA 25 iPad Air 4 LsA 24 iPad Air 4 LsA 23 iPad Air 4 LsA 22 iPad Air 4 LsA 21 Vstoupit do galerie

V současnosti má mít LG v plánu vyrábět OLED panely pro iPady hned ve čtyřech fabrikách s tím, že měsíčně by jich měl být schopen vyrobit zhruba 60 000 kusů. S ohledem na tento objem je tak jasné, že je nasazení reálné zprvu jen na jeden model iPadu, byť je otázkou, zda bude pro Apple smysluplnější využití základního modelu, či budoucího Airu. Ať už se rozhodne jakkoliv, díky OLEDu dostane daný model do vínku skvělé zobrazovací schopnosti ve formě vysokého kontrastu a rozlišení, živých barev či dokonalé černé. Otazník nicméně visí nad tím, jak zahýbe nasazení OLEDu konečnou cenou zařízení. Oproti Retině či Luquid Retině se totiž jedná o podstatně dražší řešení.

iPady lze zakoupit například zde