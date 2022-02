Politici EU Zuckerbergovi: Bez Facebooku a Instagramu se v Evropě bez problému obejdeme

Je tomu jen pár desítek hodin, co zejména Evropou zarezonovala výhružka šéfa Meta Platforms Marka Zuckerberga týkající se potenciálního odchodu Facebooku, Instagramu a zřejmě i dalších služeb jeho firmy ze Starého kontinentu. Důvodem mají být nová pravidla ochrany osobních údajů, která mají být daleko striktnější ohledně přesunu dat Evropanů do USA, což přitom služby Mety potřebují. Jak se však zdá, potenciálním odchodem největších sociální sítí světa si Evropská unie, respektive někteří její zástupci hlavu nedělají.

Poté, co se Zuckerberg rozhodl pohrozit odchodem “svých” služeb z Evropy se nejméně dva přední politici Evropského parlamentu nechali slyšet, že by to byl vlastně vcelku dobrý nápad. Řeč je konkrétně o německém ministru hospodářství Robertu Habeckovi spolu s francouzským ministrem financí Brunu Le Maire. První zmiňovaný veřejně pronesl konkrétně to, že bez Facebooku a Twitteru žil poslední čtyři roky poté, co mu byly jeho účty hacknuty a musí říci, že život bez sociálních sítí je naprosto fantastický. Le Maire zastává tentýž názor a jedním dechem navíc dodává, že Evropa musí bránit svou suverenitu i v otázce ochrany osobních údajů.

Můžeme se jen domnívat, zda prohlášení politiků Evropské unie Zuckerberga zaskočilo či nikoliv, jelikož je pravdou, že kvůli daňovým tahanicím z minulosti mohl něco podobného čekat. Ať tak či onak, už nyní je naprosto jasné, že se Metě z Evropy prchat chtít nebude, jelikož mu generuje obrovské peníze. Zuckerberg se tedy možná chtěl jen zviditelnit, potažmo poukázat na potenciální problém, který nebude muset řešit jen jeho společnost, ale i celá řada dalších firem.