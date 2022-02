Rychlonabíjení Apple Watch Series 7 je i půl roku po jejich představení spíše paskvilem

Když Apple na podzim loňského roku světu představil nové Apple Watch Series 7, setkal se spíše s negativními ohlasy než pochvalami. Hodinky se totiž z hlediska designu změnily daleko méně než se očekávalo a i další funkce skoro ani nestojí za řeč. Jednou z těch užitečnějších měla být podpora rychlonabíjení, která se však postupem času ukazuje čím dál více jako naprostý paskvil. A nutno podotknout, že si za to může samotný Apple.

Když Apple své nové smartwatch světu představil, právě rychlonabíjení ohlašoval jako jednu z nejužitečnějších vychytávek. Tak nějak ale zapomněl na to, že by nebylo od věci jednak rychlonabíjecí magnetický puk alespoň nějak vizuálně odlišit od klasického nabíjecího puku, kvůli čemuž tak v dnešní době není problém si je mezi sebou zaměnit – tím spíš, když USB-C puky Apple prodává již relativně dlouho. Oproti zbylým přešlapům se však jedná ještě o drobnost. Daleko větší průšvih je to, že Apple zatím nepřizpůsobil ani své nabíjecí řešení Watch pro rychlonabíjení, což jinými slovy znamená, že pokud si od něj koupíte jeho MagSafe Duo nabíječku či magnetický nabíjecí dock s vyklápěcím pukem (tedy v obou případech nabíjecí příslušenství přímo z dílny Applu), ani v jednom případě si rychlonabíjení Apple Watch neužijete.

Celá situace s rychlonabíjením Apple Watch 7 je však ještě šílenější, než se nyní může zdát. V současnosti totiž existují pouze tři rychlonabíječky, se kterými tato funkce funguje. Je jimi konkrétně rychlonabíjecí magnetický puk od Applu a pak dvě řešení od Belkinu. Žádný jiný výrobce však už rychlonabíjecí příslušenství pro Apple Watch bůhvíproč nenabízí, kvůli čemuž je tak využití této funkce velmi těžko využitelné.

Upřímně řečeno, s ohledem na to, jaký poprask chtěl Apple rychlonabíjením u Apple Watch způsobit je nynější stav této technologie naprosto zarážející a o to hůře pochopitelný. Absenci příslušenství třetích stran ještě tak nějak člověk zpracovat dokáže, ale aby si Apple vrazil sám do zad kudlu tím, že se naprosto vykašle na optimalizaci svých nabíjecích doplňků, přestože ví zřejmě dlouhé měsíce dopředu, že se jeho hodinky naučí rychlé nabíjení, nad tím zůstává opravdu rozum stát. Snad se tedy v tomto směru v dohledné době mnohé změní, jelikož v opačném případě bude potenciál tohoto vylepšení nenávratně ztracen.