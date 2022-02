Nevěřte internetovým life hackům aneb jak jsme místo odstranění zažloutnutí uvařili kryt

Pokud rádi sledujete Reels na Instagramu, popřípadě typově podobná krátká videa na TikToku, YouTube či Facebooku, pravděpodobně jste již kromě spousty legračních videí narazili i na nejrůznější life hacky, které vám mají dle jejich tvůrců zlepšit životy. Zatímco některé se zdají být na první pohled naprosto šílené a k jejich vyzkoušení by se odhodlal maximálně tak blázen nebo člověk, který už opravdu neví, co se životem, jiné už za vyzkoušení přeci jen stojí. Jedním z nich byl v mých očích i trik, díky kterému lze snadno odstranit zažloutnutí z průhledných TPU krytů na smartphony, kterým chtě nechtě tento typ krytů trpí ve velkém a to i přes nejrůznější antižloutnoucí ochrany. Ty totiž zpravidla zapříčiní jen to, že se žloutnutí dostaví později než je běžné. A jelikož mi doma z recenzí pár TPU kousků v dnes již krásné žluté barvě zbylo, rozhodl jsem se tento life hack otestovat.

Fíglů, jak se zažloutnutí zbavit, je podle výše zmíněných videí celá řada, přičemž některé jsou jednoduché, jiné zase naopak poměrně složité. Jednoduchou cestou je dle videí nahřátí krytů horkým vzduchem z fénu, popřípadě ponoření krytu do vařící se vody, která má zažloutnutí okamžitě zlikvidovat. Co se pak týče složitější formy odstranění zažloutnutí, jedná se zpravidla o smíchání nejrůznějších látek například ve formě jedné sody, citrónů, zubní pasty a tak podobně do sebe s tím, že v tomto “kouzelném lektvaru” pak už stačí jen kryt “vymáchat” a je hotovo. Míchat podobné směsi se mi však jednak nechtělo a jednak mi toto řešení nepřijde už ani tak úplně “lifehackové”, protože vzhledem k ceně průhledných krytů věřím, že než podobnou směs člověk namíchá, má běžnou prací vyděláno na kryt nový. Po mém pokusu můžu nicméně říci, že smysl nemá ani jednoduché “odžlutění” pomocí tepla.

Zatímco na videích vždy zažloutnutí mizelo po kontaktu s teplým vzduchem či vodou de facto mrknutím oka a celá záležitost se tak zdála extrémně snadná z hlediska proveditelnosti, realita je úplně jiná. Jak vařící vodu, tak horký vzduch z fénu jsem otestoval na krytech v různých cenových relacích i od různých výrobců s tím, že výsledek byl bez ohledu na tohle všechno vždy stejný. Žluté TPU svou barvu zahřátím nezměnilo, ba co víc – při delším zahřívání se kryty logicky poškodily a to konkrétně tak, že se buď zkroutily a tedy už nesedí na telefonu tak úplně dobře, nebo se v případě, že byly složeny z více materiálů, zkrátka rozlepily a mě tak zůstal v ruce zadní kryt spolu s odlepeným gumovým rámečkem.

Jak jsem již psal výše, mě osobně likvidace krytů nevadí, jelikož se jednalo již o “vyjeté” kousky, které mi tu zbyly z recenzí. Pokud ale vy máte třeba jen jeden kryt, na který jste zvyklí, a rádi byste mu vrátili jeho průhlednost, velmi dobře si rozmyslete, zda se do podobných pokusů opravdu chcete pustit. Riziko poškození je totiž relativně velké a úspěch vám mnohdy nezaručí ani to, že je pod videem spousta pozitivních komentářů či “lajků”. I pod “mými” videi s teplým vzduchem a vodou totiž tyto garance kvality byly a jak vše nakonec dopadlo. Při využívání life hacků tedy buďte vždy na pozoru a slepě jim nevěřte. Vyjít sice mohou, ale i nemusí a když nevyjdou, následky pro vás nemusí být vůbec dobré.