5 lifehacků s iPhonem, které vám mohou vytrhnout trn z paty

Když se řekne iPhone, naprosté většině z nás se zřejmě vybaví chytrý telefon napěchovaný spoustou aplikací a chytrých funkcí, který by měl člověk používat co možná nejkomplexněji, aby zvýšil svojí produktivitu. Komplexnost se pak v očích mnoha uživatelů jeví primárně jakožto složité využívání spletitých aplikací na komplikované úlohy či podobné věci. iPhone a potažmo i téměř jakýkoliv jiný smartphone však lze využít i k daleko banálnějším věcem – byť o některých z nich lidé ani neví nebo si je ani neuvědomují. Zde je 5 z nich.

Svítilna v krizi

Podzim klepe na dveře a s ním i dřívější stmívání a delší tma ráno, což je jednak nepříjemné pro lidskou psychiku a jednak poměrně nebezpečné v situacích, kdy je potřeba například jít po neosvětlené silnici. Pokud s sebou nenosíte odrazky či cokoliv jiného, čím byste mohli řidiče upozornit na to, že jdete po tmavé silnici, a zároveň byste si na ní rádi posvítili, není nic jednoduššího než spustit svítilnu na vašem smartphonu. V případě iPhonu se dočkáte opravdu jasného bílého světla, které vám jednak prozáří cestu a jednak dá dostatečně dopředu vědět všem řidičům o tom, že jste na silnici – tedy samozřejmě v případě, že budete světlo využívat tak, jak je potřeba. Pokud se tedy často do podobných situací dostáváte i vy, nezapomeňte, že ve vaší kapse leží něco, co vám může jednoduše doslova zachránit život.

Metr

Známe to asi každý. Vyrazíme do obchodu a narazíme v něm na věc, která by se nám setsakramentsky hodila do našeho domu či bytu. Kromě designu je navíc lákavá i její cenovka, která jí přímo předurčuje k tomu, že se rychle vyprodá. Vám však v hlavě bliká varovné světýlko s názvem “rozměry”. Ty u produktu totiž nejsou uvedeny a vy zrovna nemáte po ruce metr. Počkat, opravdu tomu tak je? Pokud vlastníte iPhone s podporou ARKitu, máte v něm velmi pravděpodobně nainstalovanou i aplikaci Měření. A právě ta vám v takové chvíli dokáže vytrhnout trn z paty. Na milimetry s ní produkt sice nezměříte, avšak pokud jej potřebujete změřit spíše od oka a nevadí vám odchylka několika centimetrů, která je u aplikace víceméně běžná, pak máte vystaráno. Místo nahánění personálu prodejny s vidinou zapůjčení metru vám totiž vystačí Měření a iPhone.

Kompas

Přestože dobrodružné výlety do neznáma po přírodě jsou spíše výdobytkem minulosti, občas se můžete dostat do situace, kdy zkrátka nevíte, kde jste a rádi byste se proto co nejlépe zorientovali a vyrazili k nějakému styčnému bodu. Jak se ale v takové situaci zorientovat, budeme-li kalkulovat i s tím, že jste třeba zrovna bez signálu, naprosto mimo civilizaci a víte jen to, že na jihu (nebo jiné světové straně) leží město, kam byste rádi došli? Pomocníkem v takovéto chvíli může být snad jedině kompas, který samozřejmě také v iPhonu naleznete. Stačí jej tedy jen zapnout a vydat se tam, kam ukazuje jeho střelka. Jednoduché, leč účinné.

Vodováha

Čas od času se může hodit mít po ruce nástroj, kterým lze zkontrolovat dokonalá rovina. Ostatně, poličku na zdi mít nikdo zešikma nechce, stejně jako přilepenou kachličku v koupelně či vybetonovanou patku pro základ pergoly na zahradě. Pokud se však neřadíte mezi kutily, nástroji na kontrolu roviny ve formě vodováh asi nedisponujete. Tedy alespoň ne těmi typickými. Máte-li totiž iPhone, jste bez starostí. V aplikaci Měření je totiž integrovaná i digitální vodováha, která vám s kontrolou dokonalé roviny skvěle pomůže. Z vlastní zkušenosti navíc můžeme říci, že je vodováha na iPhonu opravdu přesná a jejího využití se tak rozhodně není třeba obávat. Na občasné kutilství tedy určitě vystačí.

Tajné focení pomocí tlačítek pro regulaci hlasitosti

Na fotoaparát smartphonu nemusí vznikat jen umělecké fotky či nejrůznější momentky, ale třeba i záznamy trestné činnosti, potažmo snímky vašich tajných lásek. V obou dvou naposledy jmenovaných případech je přitom jasné, že vám při jejich tvorbě půjde co nejvíce o to, abyste u ní nebyli viděni. Když však víte jak na to, problém to není. Aktivace fotoaparátu na uzamčené obrazovce iPhonu je totiž naprosto jednoduchá a zachycení snímku jinak než přes klasickou digitální spoušť jakbysmet. Stačí totiž jen to, abyste po aktivaci fotoaparátu stiskli některé z tlačítek pro regulaci hlasitosti a spoušť bude stisknuta. Díky tomu tak budete schopni fotit naprosto nenápadně takříkajíc od pasu – stejně jako kdysi kovbojové.