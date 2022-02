Apple v tichosti zkrátil bezplatnou zkušební dobu Apple Music

Pokud chcete poslouchat prakticky neomezené množství skladeb, máte na výběr z několika služeb. Všem je jasné, že v tomto pomyslném žebříčku vede „o parník“ služba Spotify. Pokud ji používáte, možná vás tu a tam napadlo, že špatnou volbou nemusí být ani Apple Music, přičemž zde platí celé tři měsíce zdarma na vyzkoušení. Jestliže jste takto v minulosti zapřemýšleli, je pozdě. Jablečná společnost zkušební dobu u Apple Music zkrátila ze tří měsíců pouze na jeden.

Je to rozhodně škoda. Na druhou stranu ale můžeme říct, že i měsíc testování bohatě postačí na zjištění, zda nám daná služba vyhovuje. Pokud dnes tedy mrknete na stránky Applu či do vaší aplikace, zjistíte, že zdarma můžete Applu Music vyzkoušet na měsíc, přičemž pak vás bude jeden měsíc stát 149 korun. Šestiměsíční zkušební doba po zakoupení určitých modelů sluchátek AirPods, Beats nebo reproduktoru HomePod by ale měla být i nadále nedotčena. Jen abychom srovnali délku zkušební doby s největším konkurentem –⁠ Spotify také obvykle nabízí měsíční „zkušebku“ Premium verze. Například v USA jsou to ale nyní měsíce dva, neboť chce služba zlákat na svou stranu více zákazníků. Spotify také nabízí zkušební dobu tři měsíce těm, kteří se zaregistrují přes PayPal. Jakou službu na hudbu využíváte vy?