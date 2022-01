Jak získat Apple Music až na 5 měsíců zdarma

Jestli mě něco na Applu dlouhodobě štve, pak jsou to jeho promo akce u služeb fungující jen v zahraničí, ve valné většině případů pak pouze v USA. Například při placení Apple Pay lze díky nim získat spousty nejrůznějších bonusů a to nejen v rámci cashbacku, ale třeba i různé slevy, akce 1+1 zdarma a tak podobně. O to víc mě potěšilo, když se před časem objevila v aplikaci Shazam nová možnost, která i v našich luzích a hájích umožňuje získat skrze něj předplatné Apple Music na dva či pět měsíců zcela zdarma. Jak na to?

Jak získat Apple Music zdarma

Ještě než se pustíme do návodu, je třeba upozornit na jeden drobný detail. K dispozici jsou dvě možnosti délky zkušebního předplatného zdarma – konkrétně 2 nebo 5 měsíců. Na dva měsíce služby zdarma má nárok každý, kdo v minulosti již bezplatnou zkušební dobu Apple Music využil. Jablíčkáři, kteří jsou zatím Apple Music neposkvrněni pak budou mít k dispozici plných 5 měsíců. V obou případech nicméně myslete na to, že po uplynutí bezplatné zkušební doby přechází předplatné automaticky na placený formát a začne vám měsíčně z karty strhávat peníze. Pokud se tomu chcete vyvarovat, zavčas jej zrušte.

Pomocí aplikace

První způsob, jak si přijít k Apple Music zdarma, je otevřít si aplikaci Shazam na iPhonu (popřípadě ji stáhnout a otevřít) a v ní kliknout na banner “Nenechte si ujít”. Jakmile tak učiníte, otevře se vám okno pro potvrzení délky vašeho předplatného. Jak již bylo zmíněno výše, v případě dřívějšího využití tříměsíčního (či jiného) bezplatného členství vám budou nabídnuty dva bezplatné měsíce a v případě, že jste předplatné nikdy předtím nevyužili, bude k dispozici hned pět měsíců. V obou případech odstartujete bezplatné zkušební období skrze tlačítko Vyzkoušet zdarma.

Zdroj: Redakce Letem světem Applem

Pomocí webu

Nemáte-li aplikaci Shazam staženou a ani tak neplánujete učinit, otevřete si fotoaparát, popřípadě jinou aplikaci pro čtení QR kódů a oskenujte QR kód z obrázku níže.

Zdroj: Redakce Letem světem Applem

Jakmile tak učiníte, otevře se vám stejně jako v prvním případě okno informující o tom, zda máte nárok na dva či pět měsíců s tím, že pak už stačí jen potvrdit start bezplatného předplatného a můžete si vesele měsíce s Apple Music vychutnávat.