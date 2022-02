Užitečné webové stránky, které stojí za pozornost: Filmy, cvičení na míru i dokumenty

Také tento týden na stránkách našeho magazínu pokračujeme v představování zajímavých webových stránek. Stejně jako v několika předchozích článcích se také v tom dnešním opět podíváme na různé užitečné stránky.

Vyhledávání hrobů může na první pohled vypadat jako přinejmenším zvláštní koníček, řada lidí se k němu ale čas od času z různých důvodů uchyluje. Web Findgrave vás nebude soudit a nebude se vás ptát, proč hledáte hrob své oblíbené celebrity ze 70. let, ale naopak vám spolehlivě poslouží, pokud to bude v jeho virtuálních silách. Na web můžete nahrávat také vaše vlastní příspěvky.

Chtěli byste si zahrát novou hru nebo vyzkoušet nový program, a nejste si jisti tím, zda si s ním systémové prostředky vašeho počítače dokáží poradit? Odpověď na tuto otázku vám poskytne web s názvem Can you run it. Najdete zde seznam her a dalšího softwaru spolu s podrobnými informacemi o systémových požadavcích. Web nabízí kromě vyhledávání také žebříčky nejpopulárnějších položek.

Chcete se pustit do cvičení a marně pátráte po programu, který by vám co nejlépe vyhovoval? Můžete se zkusit porozhlédnout po webu Darebee. Ten vám nabídne praktický a přehledný seznam cviků, cvik dne, nejrůznější výzvy, ale najdete tu také řadu užitečných šablon pro tisk vašeho vlastního cvičebního deníku, sestav, a spoustu dalšího materiálu.

Na webu Docsity najdete obsáhlý archiv odkazů na dokumenty, studie a práce ze všech možných univerzit a podobných institucí. Docsity nabízí funkci pokročilého vyhledávání, ale také spoustu užitečných tipů a triků pro vaše studium spolu s možností účastnit se různých zajímavých webinářů.

Po menší přestávce vám v rámci tipů na zajímavé stránky přinášíme další tip na web, na kterém můžete načerpat inspiraci pro váš další filmový večer. Stránka s názvem Autum vám dokáže vygenerovat zajímavé filmové a seriálové tipy na základě toho, co jste již v minulosti zhlédli nebo co vás zajímá, a nabídne vám také zajímavé filmové statistiky.

