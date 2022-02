5 tipů a triků pro  TV+, které se vyplatí znát

Streamovací službu Apple TV+ je možné využívat již nějakou dobu. Společnost Apple sice tají přesné počty jejích uživatelů, ze statistik odborníků ale vyplývá, že tato platforma na tom v tomto směru nebude tak dobře jako konkurenční služby Netflix nebo třeba HBO. I přesto má ale Apple TV+ svou uživatelskou základnu. Pokud i vy patříte mezi její členy, jistě oceníte naši dnešní pětici tipů a triků.

Sledování offline

Streamování filmů či seriálů vás může v případě výhradního využívání mobilních dat vyjít poměrně draho. Pokud víte, že se budete nacházet mimo dosah Wi-Fi sítě, a zároveň nechcete přijít o další díl svého oblíbeného seriálu, můžete si jej stáhnout pro offline zhlédnutí. Stačí spustit aplikaci TV, vybrat požadovanou položku a pro její stažení klepnout na ikonku s modrou šipkou.

Přetáčení se Siri

Sledování pořadů v cizím jazyce může být někdy náročné. Pokud se vám při sledování vašeho oblíbeného seriálu nebo filmu na  TV+ stane, že jste postavě zrovna neporozuměli, můžete aktivovat Siri a zeptat se jí „what did he just say?“. Siri se už postará o to, aby se pořad přetočil do chvíle, než v něm naposledy zaznělo mluvené slovo.

Oblíbené pořady

Na streamovací službě  TV+ sice nový obsah na rozdíl od konkurenčních platforem nepřibývá zrovna závratným tempem, pokud jste si ale oblíbili některý ze seriálů, určitě chcete být o příchodu nové epizody informování co možná nejdříve. Spusťte aplikaci TV a klepněte na pořad, o kterém chcete mít přehled. Vpravo nahoře klepněte na tlačítko „+“. Nové díly najdete v seznamu Nadcházející v hlavní části aplikace.

Apple TV+ na Windows

Ocitli jste se na návštěvě u příbuzných, kteří disponují pouze počítačem s operačním systémem Windows, nemáte s sebou své Apple zařízení a nechcete si nechat ujít nejnovější dil vašeho oblíbeného seriálu z  TV+? Tuto službu naštěstí můžete využívat také v prostředí webového prohlížeče – stačí zadat tuto adresu, přihlásit se, a můžete sledovat, co chcete.

Titulky a jazyky

Pokud se sledování  TV+ teprve začínáte, možná si lámete hlavu nad tím, kde zapnout nebo naopak vypnout titulky. Při přehrávání pořadu na vašem mobilním zařízení jednoduše klepněte na tři tečky v pravém dolním rohu. Zobrazí se vám menu, ve kterém posléze stačí už jen vybrat požadovaný dabing nebo titulky.