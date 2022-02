macOS 12.3 potvrdil příchod jedné z nejlepších vychytávek iPhonů na Macy

Zdá se, že má Apple v plánu své počítače Macy ještě více přiblížit iPhonům. V minulý týden vydané betě macOS 12.3 totiž našli vývojáři zkoumající její kód zmínky o ultraširokopásmovém připojení nebo chcete-li UWB, které v současnosti využívá u iPhonů pro jejich přesnější lokalizaci v prostoru.

U iPhonů zajišťují UWB speciální čipy U1, díky kterým jsou nejnovější modely schopné například s přesností na několik centimetrů dohledat lokalizátory AirTag v blízkém okolí či určit směr, kterým se nachází jiné Apple zařízení s UWB. UWB je rovněž zodpovědné za rychlejší AirDrop mezi kompatibilními zařízeními (konkrétně opět zařízeními osazenými čipem U1), autentizaci CarKey nebo třeba přesnější polohu zaznamenanou v síti Najít. Je tedy jasné, že nasazení čipu U1 do chystaných Maců by jejich využitelnost mohlo velmi slušně zvýšit a používání tedy i zpříjemnit. Je nicméně otázkou, zda by mělo pro Apple smysl čip nasadit i do desktopových řešení, nebo jej využije jen v laptopech, jelikož jen u těch by dávalo větší smysl například jejich lokalizování v prostoru a tak podobně. Rychlejší AirDrop by na druhou stranu potěšil všechny.

Jelikož toho beta macOS 12.3 o ultraširokopásmovém připojení obsahuje zatím velmi málo, je prakticky jasné, že Apple s technologií v Macích zatím jen experimentuje a v dohledné době tedy nemá příliš smysl s jejím nasazením počítat. V úvahu proto připadá až podzim a příchod nového MacBooku Air, Macu mini, iMacu či Macu Pro. A co vy, potěšil by vás v Macích čip U1, nebo v něm důležitost nevidíte?