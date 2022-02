Víme, jak navždy získat HBO Max za 132 Kč měsíčně namísto obvyklých 199 Kč

Přesně tímto heslem se ostatně řídí v Česku i HBO, které před pár hodinami oznámilo, že už 8. března v našich luzích a hájích spustí svou “novou” službu HBO Max, které je de facto nynějším HBO GO na steroidech. Ke spuštění si totiž HBO připravilo naprosto parádní akci, kterou by byla škoda nevyužít. O co se jedná?

Řeč je konkrétně o zvýhodněném měsíčním předplatném, které však nebude levnější měsíc, dva, tři nebo rok. HBO se totiž rozhodlo tuzemským zákazníkům umožnit zajištění si služby za zvýhodněných podmínek de facto do konce jejich života. Standardní cena služby je 199 Kč měsíčně, pokud se však od 8. do 31. března zaregistrujete k jejímu využívání, cena bude pouhých 132 Kč měsíčně a to až do chvíle, dokud své měsíční předplatné nezrušíte. Samozřejmě ale musíte počítat s tím, že jakmile byste jej v budoucnu zrušili a poté jej znovu obnovili, již se dostanete jen na standardních 199 Kč měsíčně. Registrace se bude provádět přímo na stránkách HBO Max s tím, že bude dostupná právě až od 8. března.

Zdroj: Redakce Letem světem Applem

HBO v podmínkách akce informuje o tom, že předplatné bude k dispozici jak novým, tak stávajícím zákazníkům HBO Go, jejichž účty by navíc měly být převedeny z Go na Max. Pravděpodobně jim tedy bude cena automaticky ponížena z nynějších 159 Kč měsíčně na 132 Kč měsíčně, byť o tom web HBO zatím bohužel neinformuje a k dispozici nejsou ani české podmínky použití. Tak jako tak vás budeme samozřejmě o přesném postupu informovat hned 8. března. I kdyby však bylo teoreticky nutné HBO Go účet pro získání slevy zrušit a založit nový HBO Max, je jasné, že se to vyplatí. A co vy, brousíte si na HBO Max zuby?