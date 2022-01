Je nový iMac blíž než si celý svět myslí? Čerstvý krok Applu tak lze chápat

Není žádným tajemstvím, že bychom se měli v průběhu letoška dočkat nové generace iMacu, který nahradí v současné nabídce Applu nynější 27” variantu osazenou čipsety Intel. Její příchod je sice mnoha leakery a analytiky předpovídán až na konec letoška, nicméně čerstvý krok Applu vypovídá o příchodu mnohem dřívějším – respektive by vypovídat mohl.

Sledujete-li dění okolo Applu dlouhodobě, jistě vám neuniklo to, že před představením nového produktu Apple zpravidla s několikatýdenním či měsíčním utlumí výrobu jeho starší generace, což se podepíše na její dostupnosti. Ta se mnohdy ze dne na den rázem zhorší z horizontu dní klidně na týdny či jednotky měsíců. A přesně to se stalo i nyní s 27” iMacy, konkrétně pak s modely osazenými sklem s nano texturou. Ty byly ještě donedávna dostupné v horizontu několika dnů, avšak nyní si na ně uživatel počká až do konce března. Přitom Pro Display XDR disponující stejnou nano vrstvou je k dostání stále ve standardních dodacích dobách.

Skokové prodloužení dodacích dob 27” iMacu je bezesporu velmi překvapivé a nelze vyloučit, že se skutečně nejedná o jakousi předzvěst příchodu nového iMacu s čipy Apple Silicon. Na druhou stranu je ale třeba stále počítat s variantou, že má Apple zkrátka jen problémy s výrobou, kvůli čemuž se logicky dodací doby prodlužují. Pokud by však byla správně první verze a iMac se skutečně blížil, je otázkou, zda bychom se jeho odhalení dočkali skrze tiskovou zprávu nebo na tiskové konferenci. První event Applu má totiž proběhnout až v polovině dubna, což je však vzhledem k dodací době nynější verze iMacu příliš pozdě. I proto budou nadcházející týdny z hlediska informací více než zajímavé.