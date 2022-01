Co chceme vidět u Maců v roce 2022

Pokud mám dodržet téma článku na 100 % a opravdu říct, co bych chtěl v příštím roce, tak se přiznám, že od chvíle kdy mám doma na stole Apple XDR Display Pro, sním o tom, že vyměním svůj i9 iMac za nový iMac s M1 procesorem, který bude vypadat 1:1 jako zmíněný displej. Chtěl bych iMac, který bude skutečně 1:1 kopírovat design XDR displeje a velmi rád si za něj připlatím. Je mi jasné, že když jej Apple představí, tak jej označí jako iMac Pro a bude jej nabízet za vysokou cenu s tím, že je primárně pro profesionální uživatele.

Vůbec bych se nezlobil, kdyby tento počítač jako první Mac v historii dostal Face ID kameru, která by přece jen opět trochu usnadňovala používání, oproti Touch ID na klávesnici. Tedy v oblasti iMaců bych chtěl již zmíněný profesionální iMac Pro s designem, který bude 1:1 kopírovat design displeje XDR a také klasický iMac, který nabídne novou generaci procesoru Apple M. Jeidné co by klasický iMac mohl nabídnout je zmenšení rámečků okolo displeje, jinak se mi nezdá, že by Apple mohl přijít s něčím převratným, čeho se v příštím roce dočkáme.

Dalším počítačem u kterého bych si přál vidět posun dopředu je Mac mini. Ačkoli je to v poslední době model, který už tolik lidí nepreferuje, pro mě osobně je to stále zajímavá možnost, jak mít stolní počítač od Applu za velmi rozumné peníze. Je sice pravda, že si můžete koupit MacBook Air za jen o něco vyšší částku, ovšem na druhou stranu k Macu mini můžete připojit svou stávající klávesnici, myš a monitor a mít tak vše co potřebujete. Proto bych byl rád, kdybychom se v roce 2022 dočkali zbrusu nového Macu mini a ten by měl být o poznání menší. Přece jen je možné dát procesor a v podstatě stejný výkon jaký má Mac mini i do MacBooku Air a ten je výrazně menší. Věřím, že nový Mac mini bude počítačem, který všem vyrazí dech a to zejména svou opravdu miniaturní velikostí. Co se hardware týká, kromě nové generace procesoru od Applu a lepších pamětí, toho příliš mnoho neočekávám.

Aby Apple dodržel své slovo, měl by uvést také nový Mac Pro. Ten je totiž tím posledním počítačem, který ještě stále nenabízí procesor z dílny Applu. Stejně jako u Macu mini i zde věřím ve výrazně menší vlelikost a v modulárnost. Doufám, že Apple nabídne uživatelům co největší možnosti nejen konfigurace při samotné koupi, ale také dodatečné konfigurace, díky které si koupíte stroj, jenž vám bude spolehlivě sloužit dlouhé roky. Osobně si myslím, že se design od aktuálního změní celkem radikálním způsobem a přesune se právě k modulárnímu řešení nebo k něčemu podobnému, co dnes známe ze serverů, které můžete doplňovat o další výkon jak je libo.

V neposlední řadě pak Apple představí také nové MacBooky Pro a nové MacBooky Air. V případě verzí MacBooků Pro očekávám jen změnu konfigurace hardware, ovšem design a funkce podle mě zůstanou v příštím roce stejné jako letos. Co se Airů týká, ty s největší pravděpodobností přejdou na design MacBooků Pro, ovšem ve výrazně tenčím těle a dočkáme se také XDR displejů se 120 hz obnovovací frekvencí. Nic zcela převratného však u MacBooků po letošní, už tak dost převratném roce neočekávám. Uvidíme s čím se nakonec Apple v roce 2022 pochlubí, ale dle mého názoru se ty záasní inovace budou týkat především stolních počítačů.