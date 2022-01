Pokud chcete, aby vám baterie na iPhonu či jiném Apple zařízení vydržela co možná nejdéle, tak je nutné, abyste se o ni starali. Jedná se totiž o spotřební zboží, které postupem času a používáním ztrácí své vlastnosti. O tom, že byste měli baterii na iPhonu co nejdříve nabít, vás informují dialogová okna, která se zobrazují tehdy, kdy nabití klesne na 20 % a později i při klesnutí na 10 %. V těchto oknech si můžete navíc aktivovat režim nízké spotřeby. Nedávno jsme si ukázali, jak můžete režim nízké spotřeby nechat automaticky aktivovat při klesnutí nabití na určitou úroveň. Dnes se podíváme na to, jak se můžete nechat upozornit na to, že stav baterie klesnul nebo vzrostl na určitou hodnotu.

Jak na iPhone nastavit vlastní upozornění na nabití či vybití baterie

V případě, že dojde například ke kompletnímu nabití iPhonu na 100 %, tak vám o této skutečnosti jablečná telefon nedá nijak vědět. Vědět vám dá pouze ve dvou již zmíněných situacích, tedy když stav nabití baterie klesne na 20 % či 10 %. Podobné notifikace o kompletním nabití jsou k dispozici pouze pro Apple Watch. Dobrou zprávou ale je, že existuje jednoduchá možnost, pomocí které si vlastní upozornění na určitý stav baterie můžete nastavit, a to skrze aplikaci Zkratky a automatizace. Stačí postupovat následovně:

Prvně je nutné, abyste se přesunuli do aplikace Zkratky.

Jakmile tak učiníte, tak úplně dole přejděte do sekce Automatizace.

přejděte do sekce Následně v levém horním rohu klepněte na ikonu +.

Poté je nutné, abyste stisknuli možnost Vytvořit osobní automatizaci.

Ocitnete se v rozhraní, kde sjeďte níže a vyberte možnost Nabití baterie.

a vyberte možnost Na další obrazovce si pak posuvníkem vyberte procenta nabití , kdy má k zaslání oznámení dojít.

, kdy má k zaslání oznámení dojít. Kromě toho si také vyberte, kdy chcete oznámení obdržet – je rovno, vzroste nad nebo klesne pod.

nebo Jakmile tak učiníte, klepněte vpravo nahoře na Další.

Nyní se ocitnete v rozhraní pro vytvoření automatizace. Klepněte na + Přidat akci.

Poté vyhledejte akci, která nese název Zobrazit oznámení a klepněte na ni.

a klepněte na ni. Tímto se akce přidá do automatizace. Klepněte v ní na text Ahoj světe.

Poté text smažte a nastavte si takový, který se má v oznámení zobrazit.

a nastavte si Následně pak vpravo nahoře klepněte na tlačítko Další.

Pak ve spodní části obrazovky pomocí přepínače deaktivujte Zeptat se před spuštěním.

Objeví se dialogové okno, ve kterém stiskněte možnost Neptat se.

Nakonec už jen vpravo nahoře klepněte na Hotovo, čímž je automatizace kompletní.

Pomocí výše uvedeného postupu je tedy možné na vašem iPhonu nastavit upozornění na nabití či vybití baterie na určitou hodnotu. Nastavit si v rámci oznámení můžete také vlastní zprávu, která může být klidně i vtipná – fantazii se meze nekladou. Aplikaci Zkratky a automatizacím všeobecně uživatelé nevěnují moc času, někteří ani neví, že je tato aplikace k dispozici. To je opravdu velká škoda, protože součástí zkratek a automatizací je nespočet skvělých možností, pomocí kterých si můžete zpříjemnit či zautomatizovat každodenní fungování na vašem iPhonu či na jiném Apple zařízení. Pokud tedy budete mít alespoň chvíli času, tak si určitě aplikaci Zkratky a automatizace projděte – možná narazíte na nějakou možnost, která vás překvapí.