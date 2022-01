Prosinec na Apple Music – Fantastický the Weeknd, proměněná Aurora i španělsky zpívající Aguilera

Každý měsíc pro vás vybíráme tipy na zajímavé desky, které se objevily na Apple Music. A jelikož je leden skoro u konce, pojďme se společně podívat na to, co se ve streamovací službě Applu urodilo nového.

The Wombats – Fix Yourself, Not the World

The Wombats jsou miláčci klubového publika. Tahle britská kapela možná zvolila jako název nové desky nečekaně kousavý vzkaz, zůstalo jí ale všechno, proč ji mají fanoušci rádi. Svěží kytarovka kombinující melancholii s humorem, bez problémů střídají rozmáchlé atmosférické plochy s klusavým tempem a vše propojuje nezaměnitelně ležérní zpěv Matthew Murphyho. Pilotní singl asi mohli zvolit líp, ale (prozatím) další čtyři vydané singly dokazují, že na novince mají The Wombats chytlavých skladeb mnohem víc.

Aurora – The Gods We Can Touch

Norská zpěvačka Aurora velmi pečlivě dbá na image éterické divoženky, zároveň je v jejím případě obsah ještě dotaženější než forma. Nejde o masku, Aurora jde ve své tvorbě do hloubky a posluchače vtahuje do sfér, které do mainstreamu dostala naposledy nejspíš Enya. Na novince zpěvačka udělala trochu úkrok směrem k popu, její skladby jsou vstřícnější k dramaturgii rádií, přesto neztratily nic z obsahu a autorčiny unikátnosti. Jestliže dřív pro mainstream působila Aurora trochu jako UFO, při poslechu The Gods We Can Touch by si jeden povzdechl, že by takové hudby v rádiu mohlo být víc.

The Lumineers – Brightside

Americká indiefolková parta The Lumineers natočila technicky minimalistickou desku, kdy se během lockdownu sami, jen s nezbytnými spolupracovníky nadvakrát potkali ve studiu a měli hotovo. Je to opačný přístup než většina covidových desek točených zdlouhavě na dálku. Na výsledku je znát, že se nahrávalo na krátkých, ale intenzivních společných setkáních a je to zvuk, který na současných deskách kvůli výše zmíněnému moc nenajdeme. O to zábavnější je Brightside poslouchat, i když obsahově předvádí Lumineers spíš standardní tvůrčí výkon.

Christina Aguilera – La Fuerza

Christinu Aguileru jistě netřeba představovat. Americká zpěvačka byla na začátku milénia v pozici globální hvězdy, pak se ale trochu stáhla, aby se mohla věnovat nejen rodině, ale i autorsky samostatnější tvorbě. Novinka La Fuerza je její vůbec první EP (splitko s Timberlakem nepočítejme) a zároveň druhá španělsky zpívaná nahrávka od Mi Reflejo z roku 2000. Následovat budou další dvě EP, které mají dohromady vytvořit devátou studiovku. Aguilera zkrátka dneska dělá muziku jinak, je zábavné to sledovat a rozhodně je snadné jí fandit, protože se touhle cestou vydává stále více kdysi konformních hvězdiček, což scéně rozhodně prospívá.

the Weeknd – Dawn FM

To nejlepší nakonec. Kanaďan the Weeknd patří mezi nejzajímavější objevy minulé dekády a dnes už v pozici zavedeného zpěváka posouvá hranice současného mužského popu. Dawn FM je deska plná pohybu, má tah na branku, je jako houba nasáklá všemi možnými syťáky od new wave po house. Zpěvákovi asistuje neuvěřitelná řada hostů od Quinceyho Jonese přes Lil Waynea až po Jima Carreyho, přesto tady nejsou kvůli prodejům a marketingu, ale protože zapadají do Weekndova sdělení a konceptu desky. Dawn FM bude skloňovaná jako jedna z nejlepších desek roku, a to máme teprve leden.

