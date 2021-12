Prosinec na Apple Music – Neil Young stále válí, LP má charisma na rozdávání a Green Day umí překvapit

Každý měsíc pro vás vybíráme tipy na zajímavé desky, které se objevily na Apple Music. A jelikož je prosinec skoro u konce, pojďme se společně podívat na to, co se ve streamovací službě Applu urodilo nového.

LP – Churches

Tři roky po vydání předchozí studiovky je tu LP konečně s novinkou Churches. Na hudbě této drobné, leč nepřehlédnutelné autorky je znát, že dlouho skládala na zakázku, než sama jako zpěvačka prorazila. Její skladby jsou ucelené, pečlivě zprodukované a napsané sobě na tělo. LP našla svou charismatickou podobu, ve které se pořád neokoukala, ba co víc, je okouzlující úplně stejně, jako když prorazila s hitem Lost on You. Vlastně ten hit tak trochu zastínil její zajímavější nesinglové skladby.

Album na Apple Music naleznete zde

Green Day – BBC Sessions

Americká punkrocková kapela Green Day už pár živáků vydala, na BBC Sessions jsou ale zajímavé dva aspekty. Zaprvé album funguje jako svým způsobem historický dokument, protože přináší nahrávky, které kapela v londýnském studiu BBC natočila mezi lety 1994-2001. Proč vychází až takhle po dvaceti letech, bůh ví. A zadruhé Green Day tou dobou už měli na kontě pár hitů, ale až na výjimky natočili spíš neznámé písně, díky čemuž šel pop stranou a BBC Sessions jsou devadesátkový americký punkrock ve vrcholné formě. Na první poslech jsou to Green Day, ale jako kdyby zněli tak nějak syrověji…Hezká vzpomínka.

Album na Apple Music naleznete zde

Devin Townsend – The Puzzle / Snuggles

Kanadský metalový mág Devin Townsend se rozhodl pro překvapivý krok a vydal téměř hodinu a tři čtvrtě trvající dvojalbum. Po patnácti letech se vrátil k ambientnímu zvuku a desky The Puzzle a Snuggles popisuje jako absolutně svobodomyslnou zastávku na cestě mezi předchozí studiovkou Empath a Lightwork naplánovanou na březen 2022. Obě alba jsou silně konceptuální, na The Puzzle Townsend víc experimentuje a koketuje s multimediální polohou, Snuggles zase nabízí klid a zasnění. Každá s Townsendových desek se blbě popisuje slovy, to se prostě musí slyšet. Tool a Radiohead se dívají z dálky a tleskají pozornému učedníkovi.

Album The Puzzle na Apple Music naleznete zde

Album Snuggles na Apple Music naleznete zde

Volbeat – Servant of the Mind

Dánští Volbeat v rozhovorech upřímně tvrdili, že novou desku natočili, protože vlastně během covidu neměli co jiného na práci. Přesto nejde o žádnou výplň, ale solidní řadovku, na které se kapela vrací k tvrdší poloze, na druhé straně překvapí hostovačkou zpěvačky Stine Bramsen z Alphabeat, což je ta nejsladší a nejpopovější kapela, jakou Dánsko dokázalo po roce 2000 vyvézt za hranice. Servant of the Mind je důkazem, že všechno zlé je k něčemu dobré, a i když během covidu muzikanti nemohli koncertovat, aspoň že v tom studiu měli víc času a klidu na práci. Ku prospěchu věci.

Album na Apple Music naleznete zde

Neil Young – Barn

Je to neuvěřitelné, ale i na jedenačtyřicáté desce(!) se Neil Young neohrál. A to za posledních deset let vydal dvanáct studiovek. Young tu opět hraje s kapelou Crazy Horse a možná se trochu očekávatelně vrací k ekologickým tématům. Hudebně s kapelou pánové trochu zjemnili, přesto texty dodávají novým skladbám temnější, naléhavější podobu. Album vzniklo v autentické stodole z 19. století, proto jméno Barn a brzy je doprovodí i stejnojmenný film režírovaný Youngovou manželkou a herečkou Daryl Hannah.

Album na Apple Music naleznete zde