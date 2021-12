Listopad na Apple Music – swingující Dan Bárta, nevydaný Bowie a dva rekordy Adele

Každý měsíc pro vás vybíráme tipy na zajímavé desky, které se objevily na Apple Music. A jelikož je již listopad nějakou chvíli za námi, pojďme se společně podívat na to, co se ve streamovací službě Applu urodilo nového.

Adele – 30

Tady není co řešit, do listopadových tipů se nová studiovka Adele zkrátka dostat musí. Britská zpěvačka totiž překonala rekord Apple Music v počtu předprodeje, stejně tak jde na této platformě o nejrychleji prodávanou desku během jednoho dne. Kromě toho je 30 nejrychleji prodávanou deskou letošního roku, během prvního týdne si ji pořídilo přes čtvrt milionu posluchačů. A přitom album není zas tak světoborné, ba naopak. Adele je skromnější co do hudebního rozmachu, koketuje se soulem a už se nesnaží pořád dokola zpívat své trademarkové balady u klavíru. Je to příjemná změna, byť na 30 nenabízí ty uzemňující hity, se kterými se kdysi proslavila.

Dan Bárta & Big Band Gustava Broma – I Killed This Song At Karaoke Last Night

Ačkoliv u nás prolnutí popových i alternativních umělců s orchestry nemá moc tradici, některé pokusy stojí za poslech a jiné jsou vyloženě pozoruhodné. Spojení Dana Bárty a Big Bandu Gustava Broma je jedno z těch, které by bez covidu asi neproběhlo, ale sedlo si to skvěle. Všichni zúčastnění hrají báječně, rozhodně překvapí výběr skladeb. Jde totiž o covery, které byste možná v podání big bandu ani nečekali. Eurythmics nebo The Killers teda určitě ne.

David Bowie – Brilliant Adventure (1992 – 2001)

Je to sice jedenáctidisková kompilace, ale za zmínku rozhodně stojí. Na osmém disku se totiž nachází nikdy nevydaná studiovka Toy, kterou David Bowie nahrál před dvaceti lety. Byla dokončená se vším všudy, včetně obalu, bookletu…ale nakonec kvůli vydavatelskému plánu tehdejšího labelu a postupným tahanicím o autorská práva nikdy nevyšla. Bowiemu tak nezbylo, než si ji vyzobat jako slunečnici a jednotlivé skladby upíchnout na své následující studiovky. Tahle křivda je konečně napravena, Toy je venku. Zatím jen jako součást kompilace, samostatně vyjde začátkem příštího roku.

Idles – Crawler

Až vám někdo bude povídat, že punk je mrtvý a 21. století patří úplně jiné muzice, pusťte mu Idles. Britská pětice se nijak nehlásí ke kultuře křiváků a čír, ale přesto hraje esenci punku založenou na syrové přímočarosti a nasupených, sociálně kritických textech. Idles nešetří nikoho ani sami sebe a pokaždé jdou „do plnejch“, což platí i pro desku Crawler. Mimochodem, často jezdí hrát do Česka a jejich koncerty jsou jedinečný zážitek. Nenechte si je ujít, určitě se u nás s novou deskou zastaví.

Radiohead – Kid A Mnesia

Jubilejní vydání ke dvaceti letům desek Kid A a Amnesiac hezky v jednom balení ukazuje, jak neuvěřitelně napřed Radiohead tehdy se svými elektronickými experimenty byli. Zvuk je nadčasový a i dnes působí futuristicky. Důležité je na Kid A Mnesia třetí disk přidávající přes půlhodiny skladeb, které v rámci nahrávání obou desek vznikly, ale nakonec se na ně nevešly. K vydání jubilejní edice se chystala výstava, ale nakonec kvůli covidu vznikla jako videohra, která je zdarma ke stažení. Zkuste ji, není moc dlouhá, tak na dvě hodinky, ale posouvá hudbu Radiohead do nevídaných sfér.

