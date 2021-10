Říjen na Apple Music – Měsíc velkých návratů i lockdownové reflexe

Každý měsíc pro vás vybíráme tipy na zajímavé desky, které se objevily na Apple Music. A jelikož je říjen již za chvíli za námi, pojďme se společně podívat na to, co se ve streamovací službě Applu urodilo nového.

Duran Duran – Future Past

Britské osmdesátkové hvězdy se po šesti letech vrací s novou deskou a je to návrat velkolepý. Třetina alba je sice vata, ale ze zbytku by „Durani“ klidně mohli vytěžit singly do posledního tracku. Zvuk je silně osmdesátkový, ale deska nespoléhá na retro, naopak kapela nabízí silné melodie podtržené skvělou formou zpěváka Simona Le Bona a celkově má pořád co říct, což se u desek skupin hrajících čtyřicet let nestává často. Nadčasové hity jako Come Undone nebo Girls on Film na Future Past sice nenajdeme, přesto je to pro Duran Duran nejlepší deska, kterou po roce 2000 vydali.

Tori Amos – Ocean to Ocean

Americká zpěvačka Tori Amos si vždycky dávala záležet na obsahu, a i když se z image divoženky pomalu přesouvá do role jakési hudební šlechtičny, pořád jde o fascinující autorku pracující s hlasem jako nikdo jiný na scéně. Ocean to Ocean je deska zamyšlená, klidnější než předchozí nahrávky, svým způsobem uklidňující: Tori Amos se nechala inspirovat britskou venkovskou krajinou a jejími prastarými legendami. Přesto dovede pořád škrábnout, když v několika písních reflektuje konec Trumpovy éry nebo lockdown, během kterého zpěvačka toto album nahrála. Na začátku příštího roku pojede Tori Amos evropské turné, škoda, že Česko mine. Nejblíž bude 22. února v Mnichově.

Elton John – The Lockdown Sessions

A ještě jedna deska, která vznikla díky lockdownu. Elton John musel kvůli covidu přerušit své několik let trvající rozlučkové turné, o to víc chce evidentně pobavit fanoušky alespoň na dálku. The Lockdown Sessions je deska plná hostů a hlavně překvapení. Elton John zpívá s Miley Cyrus Nothing Else Matters, coveruje i Pet Shop Boys, notuje si s Eddie Vedderem z Pearl Jam, přidává duet těžkých vah se Stevie Wonderem a takhle bychom mohli pokračovat, co píseň, to hvězdné jméno. Škoda, že The Lockdown Sessions není tak úplně nová deska, řada skladeb vyšla dřív a teď jen kompletují sadu s novými písněmi, aby se dostatečně nafoukla stopáž. Ale i tak je to takový malý festival vtěsnaný do pětašedesáti minut.

Tom Morello – The Atlas Underground Fire

U sólových desek kytaristů slavných kapel bývá problém, že se často musí opírat o hostující zpěváky, protože instrumentální alba si lajsne málokdo a když už, nedopadá to dobře (zdravíme Evžena Hofmanna). Tom Morello je sólově jiný než s jeho kapelou Rage Against the Machine, ba dokonce byste ho v některých skladbách nepoznali, o to víc ale jeho druhá sólovka bude fanoušky zajímat. A má co nabídnout i nefanouškům, protože uznejte, kde jinde byste slyšeli hosty Bruce Springsteena a Eddieho Veddera zpívat Highway to Hell od AC/DC? Jako další hosty jmenujme syna Boba Marleyho Damiana, Bring Me the Horizon nebo country hvězdu Chrise Stapletona, což samo o sobě dost napovídá o žánrovém rozptylu alba. Morello se zkrátka dostal někam úplně jinam, než ho známe, ale o tom přece sólovky jsou, no ne?

Coldplay – Music of the Spheres

Na rovinu, devátá studiovka Coldplay rozhodně nepatří mezi nejlepší desky, které říjen přinesl. V rámci diskografie kapely jde spíš o slabší záležitost a po zásluze sklízí od recenzentů průměrná hodnocení. Jenže i tak stojí za poslech. Coldplay se totiž pokusili o konceptuální album jakési malé vesmírné soustavy, kde je každá skladba jinou planetou a kdyby se tentokrát nesnažili hrát ryzí popíček a zůstali u artového zvuku předchozí desky, šlo by o nevídanou záležitost. Škoda, teď pálili těsně vedle. Najdeme tu ovšem desetiminutový opus Coloratura, nejdelší a asi nejambicióznější skladbu, kterou kdy Coldplay nahráli. A jde o moc hezkou záležitost, která zbytek desky Music of the Spheres o roky přežije.

