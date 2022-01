Nejlepší geekoviny roku 2022: Na co se můžeme letos těšit?

Ačkoliv se kvůli covidu nejen herní společnosti drží s oznamováním chystaných projektů a produktů spíš zpátky, už nyní víme, že letošní rok přinese řadu věcí, které ocení řada geeků a nerdů. Od videoher přes deskovky až po filmové blockbustery. Pojďme si ty nejzajímavější představit.

Kratos se zase zlobí

God of War Ragnarok

Hra God of War na PlayStation 4 způsobila mezi fanoušky poprask. Místo čtvrtého dílu šlo spíš o restart nebo jakýsi přeskok série, z antického Řecka jsme se posunuli do prostředí severské mytologie a hluboký příběh komplikovaného vztahu otce a syna daly hře trochu jiné vyznění, než byli hráči z předchozích dílů zvyklí. Jenže ono to nakonec skvěle fungovalo, a to i herně, Kratův syn Atreus byl tehdy asi nejlépe naprogramovaný NPC sidekick, jaký se ve hrách objevil. Příběh této dvojice bude pokračovat letos ve hře God of War Ragnarok.

Čtvrtstoletí boje o galaxii

Twilight Imperium

Desková hra Twilight Imperium patří mezi nejkomplexnější strategie na trhu. Hráči si zvolí některý z vesmírných národů, každý se hraje jinak, některé se liší méně, jiné výrazně. A pak se snaží v roli admirálů hvězdných flotil ovládnout galaxii. Dá se hrát i ve třech, ale teprve v pěti nebo šesti hráčích přichází bez přehánění několikahodinové strategické orgie. Autoři hry, vydavatelství Fantasy Flight Games, první edici Twilight Imperium vydali už před pětadvaceti lety. Podle avíza na jejich sociálních sítích plánují výročí slavit v průběhu celého roku 2022, byť zatím nevíme, co si pod tím představit. Novou edici hry? Nové rozšíření? Nebo komiksy či knihy z tohoto dechberoucího futuristického světa? Uvidíme, odpověď přinesou následující měsíce.

Upír netopýřím mužem

Batman

Jednoduchý stručný název jako kdyby napovídal, že přichází nová éra málomluvného hrdiny. Nolan už si své odtočil a Bale odehrál, teď se svou vizí přichází Matt Reeves, který do hlavní role obsadil miláčka ženského publika Roberta Pattinsona. Toho sice fanoušci netopýřího muže zprvu přijali s pošklebky, protože Pattinson je známý hlavně díky upíří sáze Stmívání, ale v posledních letech se objevil v několika vážných i nezávislých filmech a ukázal, že opravdu umí hrát. Kromě něj nabídne film řadu dalších hvězd, bezpochyby zaujme Colin Farrell, změněný v roli Tučňáka k nepoznání. Zkrátka, je na co se těšit.

Zpátky do Zóny

S.T.A.L.K.E.R. 2

První velká hra běžící na Unreal Enginu 5 měla vyjít už v dubnu, nedávno se ale dočkala odkladu na konec roku. S.T.A.L.K.E.R. 2 navazuje na bez přehánění kultovní herní sérii, která před patnácti lety přepsala vnímání 3D stříleček jako akční jízdy. Předchozí „Stalkeři“ nikam nespěchali, nechali hráče bloudit Zónou, užívat si atmosféru a nasávat hrůzu i tajemno postapokalyptického světa. Od dvojky se nečeká nic menšího než stejný zážitek, jen překlopený do těch nejlepších možností současné herní technologie.

Co bylo před Geraltem

Zaklínač: Starý svět

Zatímco starší deskovou hru Zaklínač: Dobrodružná hra seženete už jen z druhé ruky za nekřesťanské peníze, novinku Zaklínač: Starý svět už si bude moct koupit každý. Předcházela jí úspěšná kampaň na Kickstarteru a na konci roku 2022 vyjde i v českém jazyce. Starý svět má licenci CD Projekt Red, vizuálně tedy vychází z videoherní série, časově jí ovšem předchází a odehrává se dlouho před Geraltovými dobrodružstvími. Hráči v rolích zaklínačů budou putovat po mapě, prozkoumávat lesy, navštěvovat vesnice a bojovat s příšerami, zkrátka starý dobrý videoherní zážitek překlopený do deskovkové podoby.

Paranoia u stolu

Věc

Nač skromná slova, sci-fi horor Věc patří mezi absolutní kulty. Film vycházející z povídky o mimozemšťanovi, který se dokáže převtělit do podoby vědců na polární stanici a jednoho za druhým začne zabíjet, se letos dočká i podoby deskové hry. Hráči se zhostí role jednotlivých vědců a začnou mezi sebou pátrat po nepříteli, dokud je čas. Hra staví na semi-kooperativním modelu, kdy hráči potřebují spolupracovat, ale zároveň jeden druhému nemůžou věřit. Vyhrát může víc najednou, ale taky nikdo nemusí přežít, záleží vyloženě na průběhu hry a chování ostatních. Zkrátka, díky této deskovce si budete moci prožít svou variantu Věci doma v obýváku.

Vesmírní elfové přichází

Aeldari

Nezaujatým lidem bude znít obrat vesmírní elfové zvláštně, ale fanoušci Warhammeru už zastříhali špičatýma ušima. Po opravdu dlouhé době (některé modely jsou ještě z 90. let) společnost Games Workshop přinese do hry Warhammer 40 000 novou armádu aeldari neboli eldarů, vesmírných elfů. K odhalení došlo na konci ledna na akci Las Vegas Open, jednom z největších festivalů deskových her na světě a jednom z mála, který se letos navzdory covidu nekonal online. Kromě eldarů došlo k oznámení několika menších rozšíření do her Age of Sigmar, Necromunda nebo Kill Team.

Pokračování fantasy válek

Total War: Warhammer III.

Když už jsme u Warhammeru, Games Workshop sice s nástupem Age of Sigmar zrušil původní hru Warhammer Fantasy Battles a populární Starý svět nechal příběhově zničit, v herní sérii Total War: Warhammer ale přežíval dál a letos se vrátí ve třetím dílu. Přesuneme se na sever kontinentu, kde probíhá věčná válka Chaosu s nezlomným národem Kislevu (mimochodem, jedno z měst bránících se nepříteli se jmenuje Praag). Dalšími frakcemi, za které bude možné hrát, jsou věčně hladoví ogři a tajemný východní národ Cathay, není pochyb, že se ale dočkáme ještě dalších frakcí. Díky zasazení si o zpracování přímo říkají Chaos Dwarfové, kteří se ve Warhammeru naposledy objevili v 90. letech, ale to už bychom možná chtěli moc…Hra vyjde už 17. února na PC.

Vzhůru do Tamrielu

The Elder Scrolls: Betrayal of the Second Era

V druhé polovině ledna došlo k nečekanému oznámení. Deskovkové studio ChipTheoryGames ve spolupráci s herní společností Bethesda pracuje na hře ze světa The Elder Scrolls. Zasazená bude do období a prostředí známého ze hry The Elder Scrolls Online a pokusí se nabídnout podobný zážitek, tedy široké možnosti vývoje postav a pořádnou porci dobrodružství na mapě zachycující celý kontinent Tamrielu. Hra je nyní v produkční fázi a ještě pár měsíců potrvá, než se dozvíme víc detailů, v říjnu ale spustí kampaň na Kickstarteru, tou dobou už by o ní mělo být jasno vše potřebné.

Go West!

Horizon: Forbidden West

A na závěr ještě jedna hra, jejíž vydání se kvapem blíží. Horizon Forbidden West je pokračování hry Horizon Zero Dawn a podle trailerů se zdá, že nabídne hráčům přesně to, kvůli čemu si kdysi první díl zamilovali: kouzelný i tajemný svět vzdálené budoucnosti, ve které naše civilizace zanikla a objevily se primitivní kmeny bojující o přežití v divočině plné robotických dinosaurů. Hlavní hrdinka Aloy se naučí nové schopnosti a triky, technický pokrok přinese větší a propracovanější prostředí, zkrátka pokračování, jak má být. Hra vyjde jen den po Total War: Warhammer III., tedy 18. února.