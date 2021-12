10 nejzajímavějších nerdovin roku 2021

Pryč jsou časy, kdy byli nerdi a geekové považováni za podivíny, co ve sklepě hrají Dračí doupě a o ví pramálo o tom, jak to ve světě chodí. 21. století pomalu odbouralo všechny předsudky a ze všech možných nerdovin se nakonec stalo lukrativní zboží, které tvoří silný segment trhu. Pojďme si projet pár nejzajímavějších kousků, kterých jsme se v Česku dočkali.

1. Lego AT-AT

Články tohoto typu nejde neotevřít ničím jiným, než novým modelem AT-AT od Lega. Má velikost středního psa a cenu solidního notebooku, ale zábavy je s ním habaděj. Stavebnice patří do série pro dospělé stavitele, počet 6785 kostek hovoří za vše.

2. Deathloop

Jedna z nejlépe hodnocených her letošního roku se zároveň ukázala jako nejoriginálnější mezi AAA kousky. Arkane Studios měli v rámci branže lehce drzou vizi titulu fungujícího na bázi časové smyčky, který hráči dopřeje absolutní volnost, ale zároveň ho ani v nejmenším nebude nijak navigovat a nechá si ho všechno osahat metodou pokus – omyl, totiž smrt – restart. Může to znít otravně, ale ve skutečnosti je to královská zábava.

3. Duna: Impérium

O filmové Duně toho bylo napsáno mnohé, letos ale vyšla i deskovka Duna: Impérium. Používá vizuály filmu a velmi intenzivně hráče dovede vtáhnout do knižního universa. Hrajete za vybrané postavy velkých rodů a skrze vhodně zvolené tahy a spolupráci s císařem, gildou, Landsraadem, Bene Gesserit či Fremeny se snažíte ovládnout planetu Arrakis. Hra staví na promýšlení tahů, improvizaci, schopnosti přečíst a odhadnout situaci. A byla by velmi zábavná i bez licencování Dunou.

4. Returnal

Roguelike bude pro mnoho hráčů frustrující žánr, tuplem v kombinaci s obtížností, která si nezadá se soulslike hrami. Returnal je extrémně těžká hra, která trestá každou chybu, na druhou stranu nabízí propracovaný svět tajemné planety obývané kdysi mocnými bytostmi. Atmosférou připomíná hodně filmy Prométheus a Vetřelec: Covenant, prvky spojené s postavou kosmonautky zase dají vzpomenout na Interstellar. Pokud se přenesete přes náročnou hratelnost, nabízí Returnal vrcholný sci-fi zážitek.

5. Project L

Vypadá to jako Tetris, ale není to Tetris. Česká deskovka Project L vás nechá hrát si s těmi samými dílky, ale místo do řádků je budete skládat do předem připravených tvarů. Za každý složený tvar dostanete nový dílek a body, kdo má na konci bodů nejvíc, vyhrál. Jednoduché jak facka, ale postupem hry budete díky omezenému počtu tahů čím dál víc propočítávat, co vlastně chcete skládat, zda není lepší jeden tah věnovat výměně úkolů, upgradu dílků a tak podobně. Ke konci už hlava jede na plné obrátky, protože každý špatně zvolený tah může znamenat zbytečnou ztrátu bodů. Nejzábavnější logická hra letošního roku.

6. Resident Evil Village

Citelně stagnující značka Resident Evil chytla se sedmým dílem druhý dech a letošní osmý s podtitulem Village rozjel novou éru série naplno. Příběhově hra velmi dobře zodpovídá na některé otázky ze starších dílů, z technického hlediska zase předvádí v rámci cross-gen titulů neuvěřitelné scenérie. A část odehrávající se ve sklepě domu Beneviento patří jednoznačně mezi nejděsivější momenty celé série. Resident Evil je zpátky!

7. The Matrix Awakens

Je to sice jen technologické demo, ale závěr roku 2021 si v herní branži prakticky ukradlo pro sebe. The Matrix Awakens ukazuje možnosti Unreal Enginu 5 a jde bez přehánění o okénko do nejbližší budoucnosti videoher. Animace postav nebo modely aut mají sice své rezervy, ale město je propracované do takové dokonalosti, že z některých screenshotů nejde poznat, jestli koukáte na videohru nebo fotky z Manhattanu. V dubnu 2022 vychází S.T.A.L.K.E.R. 2, první hra běžící na Unreal Enginu 5. The Matrix Awakens je ta nejlepší předehra, jakou si mohla technologie přát.

8. 7 Divů světa: Duel

Jde sice už o starší deskovku, ale 7 Divů světa: Duel byl dlouho vyprodaný a teprve v polovině letošního roku se dočkal dotisku. Navíc několik měsíců předtím vyšlo rozšíření Agora, takže si tady zmínku zaslouží. Duel je totiž jedna z nejlepších deskovek pro dva hráče. Stojí na bázi draftování karet, skrze které stavíte město generující suroviny na nákup dalších karet, do toho můžete soupeře přehrát na vědecký pokrok nebo vojenskou sílu. Agora přináší mechaniku senátu, takže můžete zvítězit i politicky ovládnutím všech komor nebo házet soupeři do plánů vidle skrze karty intrik. Pokud patříte mezi náročnější deskovkáře, kupte si domů pro dva Duel a pro tři až čtyři Dunu: Impérium a máte absolutně vystaráno.

9. Kolekce Středozemě

Filmové trilogie Pán prstenů a Hobit se dočkaly vydání na 4K blu-ray už vloni, ale letos konečně vyšla avizovaná ultimátní edice přinášející všechny filmy v jednom boxu a bonusy navíc. Kolekce Středozemě je macek, obsahuje 31 4K blu-ray disků, nutno ovšem podotknout, že zas tak ultimátní to není. Bonusů je pár včetně repliky prstenu moci, což je sice fajn, nicméně ve srovnání s obsahem starších sběratelských edic na DVD je to bída. I tak ale Kolekce Středozemě stojí za pořízení, protože vyjde zhruba o dva tisíce levněji než to kupovat samostatně. A má pěkný rozkládací box, který se báječně vyjímá na poličce.

10. Glen Weldon – Temný rytíř: Histrie Batmana a zrod nerdů

A knížka na závěr. Nakladatelství Paseka knihu o Batmanovi oznámila už před nějakým časem, ale teprve letos se dočkala vydání a stojí za to. Glen Weldon nepíše žádnou strohou historii netopýřího muže, ale naopak se nebojí z pozice nerda sám komentovat dobové situace a velmi často se věnuje i fanouškovské komunitě, která, ačkoliv se Batman za ty roky dost změnil, reagovala vlastně vždycky stejně. Kniha tak pojem „zrod nerdů“ nemá v podtitulu jen tak a přináší pořádnou nálož zajímavých informací i postřehů.