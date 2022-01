Blackroll mini: Zábavný způsob jak ulevit zápěstí a předloktí při dlouhé práci na počítači

Určitě to taky znáte. Celý den sedíte u počítače, snažíte se pracovat a v zápalu boje s klávesnicí a myší sotva vnímáte, jak čas plyne a vaše tělo čím dál tím víc tuhne a dostává zabrat. Na to, abyste si dali tělo dohromady jsou jiné weby, ovšem s tím, abyste ulevili vašemu zápěstí, předloktí a především karpálním tunelům, vám poradit můžeme i na LsA. Pojďme se podívat na mini verzi cvičícího válce, který používám poslední měsíce na uvolnění předloktí a zápěstí a také celých ramen a rukou.

Hned na úvod zmíním, že řeč bude konkrétně o Blackroll Flow mini který používám já a také o neperforované verzi Blackroll mini. Existují však desítky společností, které podobné věci výrabějí a je jen na vás, po kterém a od jakého výrobce sáhnete. Jediné, na co pamatujte, je fakt, že zatímco od ramen po lokty můžete používat bez obav verze masážních válců s výstupky, od loktů po konečky prstů byste měli používat pouze hladké válce. Je to z toho důvodu, že v konečkách prstů a celkově v koncích končetin máme jemné nervy a cévy, které by se mohly pomocí jiného než hladkého válce poškodit. Proto opravdu na konce rukou raději používejte plochý válec.

Zcela zásadní výhodou mini válců je fakt, že jsou opravdu skladné a můžete je pořídit v různých velikostech a nosit kamkoli s sebou, případně je mít neustále na stole, kde nezabírají téměř žádné místo. Jednou za pár hodin jej stačí vzít do ruky, položit na stůl a udělat pár základních cviků. Na ty se můžete podívat například na následujícím videu nebo stačí do YouTube napsat „Mini foam roller“ a uvidíte tisíce videí, ve kterých se naučíte ty nejlepší cviky na uvolnění předloktí, zápěstí a karpálních tunelů. Já používám váleček zhruba čtyři měsíce a musím říct, že po cvičení se ruce příjemně uvolní, prokrví a následná práce na počítači je zase o něco příjemnější než předtím. Samozřejmě vám žádné cvičení nenahradí zdravý životní styl, do kterého osm a více hodin sezení denně rozhodně nepatří, ovšem pokud němáte jinou možnost, pak to minimum, co pro uvolnění můžete udělat, je vyzkoušet cviky pomocí mini válce, případně klidně i bez něj.

Blackroll mini si můžete pořídit přímo zde.