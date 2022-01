iOS 15.4 umožní iPhony odemykat přes Face ID i s rouškou na obličeji, má to ale háček

Ačkoliv některé země v čele s Velkou Británií již začaly pomalu odkládat roušky a respirátory a s COVID-19 žijí bok po boku, Apple se do nové verze svého systému iOS rozhodl přidat novinku, která právě na používání iPhonu v roušce cílí. Řeč je konkrétně o nové možnosti odemykání iPhonu přes Face ID s rouškou na obličeji bez nutnosti Apple Watch na ruce, jak tomu bylo doposud, což používání telefonu na místech, kde je zakrytí úst potřeba, do značné míry usnadní. Má to ale háček.

Novinka pro Face ID se od odemykání iPhonu přes Apple Watch vcelku zajímavě liší. Zatímco při odemykání telefonu přes hodinky jsou použity pro autentizaci jen ony a Face ID vůbec, nyní je Face ID už logicky zapojeno do autentizačního procesu. Žádné revoluční přepracování algoritmů však nečekejte. Místo něj totiž Apple jen omezil skenovací plochu obličeje na prostor kolem očí, což sice bezpečnost celého systému značně sráží, jelikož vychází z daleko menší plochy, ale na druhou stranu se jedná o pohodlné řešení. Jeho přidanou hodnotou oproti odemykání skrze Apple Watch je pak to, že tento sken stačí i pro otevírání aplikací přes Face ID, potažmo pro potvrzování plateb. Přitom s hodinkami platí, že tyto věci je třeba řešit zadáním číselného kódu na displeji telefonu.

Zdánlivě skvělé vylepšení má však i svou stinnou stránku, kterou je bohužel funkčnost. Ta je totiž omezena jen na iPhony 12 (Pro) a 13 (Pro), což jinými slovy znamená na minoritu iPhonů s Face ID. Na iPhonech X, XS, XR, 11, či 11 Pro si tedy budete muset i nadále vystačit s odemykáním přes Watch, popřípadě kódovým zámkem. Je to proto, že nové iPhony disponují podle v minulosti uniklých informací novým typem Face ID, který je přesnější a to mu zajišťuje využitelnost právě i pro podobná řešení autentizace. Na Apple se tak v tomto směru nelze příliš zlobit. Co se pak týče termínu vydání oficiální verze iOS 15.4, dá se předpokládat, že nás od něj dělí zhruba měsíc.