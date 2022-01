Apple v novém manuálu rekapituluje, jak se bránit proti sledování AirTagy

Když Apple z kraje loňského roku světu ukázal své první lokalizátory AirTag, kromě nadšení se setkal i s obavami z možnosti potenciálního sledování. AirTagy totiž využívají ke svému fungování síť Najít, což jinými slovy znamená, že lze jejich polohu sledovat zejména nafrekventovaných místech takřka v reálném čase. Apple sice nasadil celou řadu softwarových řešení, která mají za cíl potenciálnímu sledování zabránit, zcela vymýtit se mu však samozřejmě nepodařilo. Bojovat proti tomuto problému se nyní rozhodl i skrze uživatelskou příručku pro osobní bezpečnost, kterou v minulosti vyvěsil na svůj web pro osoby obávající se o své soukromí a kterou před pár hodinami doplnil právě o informace o AirTagu.

Pokud však čekáte, že se v manuálu dozvíte něco, co by Apple v předešlých týdnech či měsících neprozradil – ať už přímo či nepřímo -, musíme vás zklamat. Manuály totiž upozorňují jen na to, že potenciál AirTagů ke sledování uživatelů tu skutečně je a že je tedy třeba s ním počítat a nebrat na lehkou váhu notifikace, které vás na něj mohou upozornit. Aby byly AirTagy vyhodnoceny jako potenciálně nebezpečné, musí nicméně splnit to, že jsou odpojeny od jejich “mateřského” iPhonu, čímž jinými slovy uklidňuje všechny uživatele, kteří mají i po téměř roce AirTagů na trhu obavy z toho, že bude viditelný pro okolí kdykoliv, kdy se k němu přiblíží. Nic takového ale skutečně v případě, že je AirTag připojený k “mateřskému” iPhonu nehrozí.

Fotogalerie AirTag LsA 6 AirTag LsA 5 AirTag LsA 4 AirTag LsA 3 +3 Fotek AirTag LsA 2 AirTag LsA 1 Vstoupit do galerie

Co se pak týče potenciálního sledování cizím AirTagem, na které vás má upozornit notifikace na vašem iPhonu s iOS 14.5 a novějším, zde Apple uvádí, že je třeba nejprve zjistit, zda s sebou nemáte například půjčený předmět, který by byl lokalizátorem “otagován”, což by jinými slovy znamenalo, že v nebezpečí nejste. Pokud tomu tak není, pak je na snadě lokalizátor ve svých věcech začít hledat a vyhodit jej nebo jej deaktivovat vyjmutím baterie, což lze provést otočením stříbrného vnitřku do strany. Způsoby, jak zamezit potenciálnímu sledování, tedy nejsou nikterak složité a pokud člověk dává pozor na notifikace, obavy z nebezpečí nejsou na místě.

AirTag lze zakoupit například zde