Apple má plán, jak ještě více omezit Samsung při výrobě iPhonů

Podíl Samsungu na výrobě iPhonů by se měl již brzy opět zmenšit. Tvrdí to alespoň zdroje asijského portálu The Elec, dle kterých má Apple už na příští rok u iPhonů 15 Pro (Max) nasmlouvaného nového dodavatele displejů, který buď zcela, nebo minimálně částečně nahradí právě jihokorejský Samsung, který je v současnosti největším konkurentem Applu na trhu se smartphony.

Dalším dodavatelem displejů pro řadu Pro by se měla v příštím roce stát čínská společnost BOE, která v současnosti dodává Applu už displeje pro iPhony 13. Ty jsou však z hlediska výroby jednodušší než panely pro řadu Pro, kvůli čemuž Apple nemohl využít výrobní linky BOE pro tuto řadu už dříve. To se však má nyní naštěstí změnit, jelikož BOE do svých fabrik zainvestovalo, aby byly nově schopny vyrábět přesně ten typ displejů, které Apple potřebuje – konkrétně OLED LTPO panely s podporou 120Hz obnovovací frekvence.

Jak velké množství bude BOE Applu dodávat bohužel zdroje v tuto chvíli nevědí a je možné, že ani samotný Apple zatím nemá tak úplně jasno v konečném odběru. Pokud se ale BOE ukáže v nadcházejících měsících jako vyhovující z hlediska kvality panelů, je více než pravděpodobné, že se na něj Apple rozhodl vsadit ve velké míře a tím se tak ze spárů Samsungu opět o něco více vymaní. Nutno podotknout, že zrovna BOE potenciál k přebrání této lukrativní zakázky Samsungu rozhodně má, jelikož se řadí mezi největší výrobce displejů na světě. Nadcházející měsíce tedy budou na tomto poli více než zajímavé.