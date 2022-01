Recenze bezdrátových sluchátek Hyperbass Sonic+: Za málo peněz hodně muziky

Recenze různých sluchátek jsou na našem magazínu relativně běžné. V některých se věnujeme dražším sluchátkům, která jsou určená pro opravdové audiofily, zaměřujeme se ale i na levnější sluchátka, která může v každodenním životě využít naprosto každý. Pravdou je, že těchto levnějších sluchátek je na trhu k dispozici opravdu mnoho a vybrat ty s ideálním poměrem cena – výkon ve finále nemusí být tak úplně jednoduché. V této recenzi se společně podíváme na zajímavá sluchátka Hyperbass Sonic+.

Oficiální specifikace

Jak už to u našich recenzí bývá zvykem, tak se hned na začátek podíváme na oficiální „papírové“ specifikace, které výrobce u sluchátek Hyperbass Sonic+ uvádí. Konkrétně se tedy jedná o špuntová true-wireless (TWS) sluchátka, což znamená, že nemají doopravdy žádný kabel. Sluchátka mají k dispozici mikrofon a podporují Bluetooth 5.0 s profily A2DP, AVRCP a HFP. Dosah je díky technologii Bluetooth 5.0 až 10 metrů, frekvenční rozsah má rozmezí 20 Hz – 20 kHz, impedance je 32 ohmů a citlivost cca 118 dB. Baterie sluchátek jako takových vydrží na jedno nabití podle oficiálních specifikací až 2,5 hodiny, pokud ale využijete nabíjecí pouzdro, tak se dostanete až na úchvatných 15 hodin přehrávání hudby. Cena Hyperbass Sonic+ je 599 korun.

Balení

Sluchátka Hyperbass Sonic+ jsou zabaleny ve tmavé krabičce. Na její přední straně se nachází vyobrazená samotná sluchátka, společně s některými hlavními vlastnostmi. Stejně je tomu pak i na bočních stranách. Podíváte-li se na zadní část, tak si můžete přečíst více o základních vlastnostech sluchátek. Přední strana je pak ještě opatřena průhledným „oknem“, díky kterému jste schopni sluchátka vidět před rozbalením krabice. Pro prohlédnutí sluchátek tak stačí pouze odklopit přední stranu, podobně jako byste otevírali knihu. Na odklopené straně se navíc můžete podívat na detailní popis sluchátek a jejich pouzdra, níže pak najdete informace o obsahu balení. Jakmile krabičku otevřete, tak stačí vytáhnout plastovou přenosku, ve které se sluchátka, společně s nabíjecím pouzdrem, nachází. Kromě toho najdete v balení ještě náhradní špunty – na sluchátkách jsou navlečené špunty střední velikosti, v balení získáte menší a větší. Nechybí nabíjecí USB-C kabel, společně s manuálem.

Zpracování

Stejně jako u většiny podobných sluchátek jsou i tato recenzovaná zpracovaná z plastu. Konkrétně je využit černý plast, který má speciální matnou úpravu. V ruce je pak nabíjecí pouzdro, společně se sluchátky, velmi lehké. Mohlo by se tak zdát, že nejsou sluchátka zpracována úplně kvalitně, to ale rozhodně není pravda. Je jasné, že se vám pouzdro dřív nebo později podaří poškrábat, avšak díky zmíněné úpravě malé škrábance jednoduše zahladíte tak, že prakticky zmizí. Na horní straně nabíjecího pouzdra se nachází logo Hyperbass, na přední straně pak najdete LED diodu, která vás informuje o stavu nabití pouzdra. Zadní strana je opatřena USB-C nabíjecím konektorem, což rozhodně musím vyzdvihnout – konkurenční sluchátka totiž často nabízí zastaralý konektor microUSB, což by se mělo považovat pomalu za trestný čin. Vedle tohoto konektoru pak najdete malé tlačítko, pomocí kterého je možné ověřit stav baterie rozsvícením LED diody vepředu.

Zdroj: Redakce Letem světem Applem

Jakmile víko pouzdra odklopíte, tak si můžete prohlédnout útroby pouzdra. Zde najdete pouze otvory, do kterých se sluchátka vkládají pro nabíjení a zároveň přenášení. Konkrétně se sluchátka nabíjí pomocí dvou pozlacených konektorů, které se nachází na jejich těle a uvnitř otvorů. U těch se nachází také označení L a P, abyste mohli jednoduše rozpoznat levé a pravé. Musím zmínit, že mi lehce vadí plastový pant, místo kterého bych rozhodně volil kovový, aby nedošlo ke zlomení. Po otevření víka pouzdra pak zjistíte, že se celé pouzdro na stole houpe, což je způsobeno jednak jeho tvarem, a jednak přetížením, které způsobuje otevřené víko. Nejedná se ale o nic hrozného. Zároveň vám bude chvíli trvat, než se naučíte sluchátka z otvorů vytahovat. Samotná sluchátka jsou taktéž zkonstruována z plastu. Mají relativně dlouhý stonek, ve kterém se nachází baterie. Nesmím zapomenout zmínit, že obě sluchátka mají tlačítko, které je navíc opatřeno logem Hyperbass – ovládání viz níže. Zároveň si můžete všimnout LED indikátoru a otvoru pro mikrofon.

Osobní zkušenost

Sluchátka Hyperbass Sonic+ jsem se rozhodl využívat po dobu několika dní, a to namísto mých AirPods, které využívám již po dobu několika let a nedám na ně dopustit. Hned na začátek musím zmínit, že nejsem úplně zastáncem špuntových sluchátek, byť si na ně v poslední době snažím zvyknout. Zcela očekávaně mě tak po prvním delším nošení sluchátek Hyperbass Sonic+ bolely uši. To se ale dalo částečně vyřešit náhradními špunty – osobně jsem zvolil menší, čímž došlo k utlumení bolesti. Během zhruba jednoho a půl dne nošení už jsem si pak na sluchátka zvykl a neměl jsem s bolestí problém. Co se párování týče, tak se nejedná o nic složitého. Stačí, abyste obě sluchátka vytáhli z pouzdra, poté je v nastavení Bluetooth vyhledali a připojili se k nim. Nemusíte se bát nějakého složitého párování, jak je občas u levných TWS sluchátek zvykem. Výdrž sluchátek je velice dobrá, konkrétně jsme si ve specifikacích uvedli 1,5 hodiny na jedno nabití. S intenzivnějším využíváním a přehráváním hudby na vyšší hlasitost jsem se dostal na něco málo přes hodinu. V nabíjecím pouzdře se pak sluchátka taktéž nabíjí zhruba hodinu.

Zdroj: Redakce Letem světem Applem

Pochválit rozhodně musím tlačítko, které se nachází na obou sluchátkách. Prostřednictvím tohoto sluchátka je možné jednoduše ovládat hudbu a hovory, což se rozhodně hodí. Možností ovládání je navíc o mnoho více než například u zmíněných AirPodů. Jednoduchým stisknutím jakéhokoliv tlačítka můžete spustit/pozastavit přehrávání hudby, dvojitým stisknutím levého tlačítka se přesunete o skladbu zpět a dvojitým stisknutím pravého tlačítka zase o skladbu vpřed – klasika. Trojitým stisknutím tlačítka pak můžete měnit hlasitost přehrávání. Příchozí hovor můžete přijmout stisknutím libovolného tlačítka, odmítnutí pak provedete delším podržením. Ukončení probíhajícího hovoru provedete krátkým stisknutím. A pokud byste chtěli aktivovat Siri, tak stačí delší dobu podržet libovolné tlačítko. Myslím si, že z hlediska ovládání jsou Hyperbass Sonic+ opravdu naprosto skvělá. Oproti AirPodům je perfektní především možnost pro změnu hlasitosti bez nutnosti požádat Siri či sahat do kapsy.

Zvuk

U sluchátek nás samozřejmě zajímá také zvuk. Jak už jsem zmínil výše, tak jsem svým způsobem rozmazlený z AirPods a je naprosto jasné, že oproti nim budou hrát Hyperbass Sonic+ hůře – jsou desetkrát levnější, takže nemůžeme očekávat zázraky. K mému překvapení jsem ale zjistil, že kvalita přehrávané hudby není vůbec špatná. Za mou kariéru jsem měl možnost testovat opravdu hodně TWS sluchátek v podobné cenové hladině a mohu říct, že tato patří rozhodně do nadprůměrné skupiny. Testování zvuku jsem prováděl přehráváním hudby různých žánrů jak jinak než skrze Spotify. Co se týče basů, tak ty jsou přiměřené a rozhodně nejsou „hyper“, jak by někteří čtenáři mohli usoudit z názvu. Výšky vás nepřekvapí, na druhou stranu ale rozhodně nebudete zklamání. Všeobecně bych chtěl vyzdvihnout fakt, že je zvuk opravdu čistý, a to i při vysokých hlasitostech. Při poslouchání navíc ani neslyšíte žádné chrastění, šumění či jiný ruch. To samé platí i při pozastavení přehrávání. U některých sluchátek v podobné cenové hladině je slyšet šum, který je tak moc otravný, že je nutné sluchátka buď jednoduše z uší vyndat, anebo si opět něco pustit. Na tohle jsem opravdu alergický a upřímně bych taková sluchátka nejraději poslal výrobci k přepracování. Dobrou zprávou je, že se tohle u Hyperbass Sonic+ neděje. Pokud si navíc vyberete správou velikost špuntů, tak navíc dojde i k perfektnímu utěsnění a zvuk je tak ještě o něco lepší.

Zdroj: Redakce Letem světem Applem

Závěr

V případě, že hledáte levná true-wireless sluchátka, tak by pro vás Hyperbass Sonic+ mohla být dobrou volbou. Pravdou je, že zpracování jako takové vás nemusí úplně nadchnout, především co se týče nabíjecího pouzdra, které se houpe a po otevření víka lehce převažuje. Na druhou stranu je ale nutné si uvědomit, že pouzdro ve finále pouze nabíjí a tím hlavním jsou právě sluchátka. Jejich zvuk mě opravdu mile překvapil, jelikož je čistý a na svou cenu opravdu kvalitní. Zároveň se mi velmi líbí možnost kompletního ovládání přehrávání pomocí tlačítek, včetně možnosti pro úpravu hlasitosti a vyvolání Siri. Hyperbass Sonic+ vám tedy určitě mohu doporučit.

Sluchátka Hyperbass Sonic+ koupíte zde