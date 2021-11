Recenze LED selfie světla Connect IT: Ideální pro všechny tvůrce obsahu

TikTok, YouTube, Facebook, Snapchat a mnoho dalších. Tyto sociální sítě zná snad naprosto každý, kdo má přístup k internetu, společně s chytrým telefonem. Zatímco ještě před nějakou dobou dominoval na poli sociálních sítí především Facebook, tak v poslední době je to právě TikTok. Pokud tuto sociální síť neznáte, tak byste měli vědět, že se na ní nachází krátká videa, mezi kterými se jediným pohybem prstu můžete přesouvat. Neustále se tak díváte na nová a nová videa, která mohou být třeba zábavná či naopak edukační.

Někdo ale tento obsah, který se nachází nejen na TikToku, musí tvořit. Pravdou je, že videa na TikTok a další platformy může točit opravdu každý – stačí, abyste měli k dispozici chytrý telefon. Aby video mělo úspěch, tak samozřejmě musí mít nápad, dále musí zaujmout a v neposlední řadě musí být kvalitně zpracované. Primárně je nutné videa točit někde, kde je k dispozici dostatek světla, aby se kvalita zachovala. Občas je ale nutné natáčet i v horších světelných podmínkách a právě v tomto případě vám dokáže pomoci LED selfie světlo od značky Connect IT. Pojďme se společně v této recenzi na selfie světlo s přesným označením CLI-2020-SM podívat.

Zdroj: Redakce Letem světem Applem

Oficiální specifikace

U jakéhokoliv světla vás samozřejmě zajímá hned několik specifikací, pomocí kterých jste schopni určit, jak světlo vlastně vypadá. LED selfie světlo Connect IT je zpracováno do kruhu, ve kterém se nachází celkově 168 LED diod, jež svítí směrem na vás. Po zapnutí světla si prostřednictvím ovladače můžete nastavit 9 stupňů intenzity světla, k dispozici je také 24 různých světelných režimů, ze kterých si můžete vybrat. Světelnost je 1200 lumenů, v případě bílé barvy si můžete vybrat ze tří teplot světla, a to 6000K, 4100K a 3000K, v případě barevného světla je k dispozici celkově 12 různých barev. Světelný „kruh“ má průměr celkem 26 centimetrů, samotný kruh je pak široký 2,5 centimetru po celém obvodu. Přívodní kabel má pak téměř 2 metry, tudíž recenzované LED selfie světlo budete moci připojit i ke vzdálenější zásuvce.

K dispozici jsou dva modely tohoto LED selfie světla od Connect IT. Do redakce nám dorazila RGB verze, tedy verze, u které si kromě bílé barvy můžete nastavit i barevné světlo. Druhá varianta, která je samozřejmě levnější, pak nabízí pouze svícení v různých teplotách bílé barvy. První zmíněná varianta vychází na 899 korun, druhá varianta pak na pouhých 299 korun.

Balení

LED selfie světlo s podporou RGB od Connect IT vám dorazí v pěkně barevné krabici, díky čemuž jste ihned schopni poznat, že se jedná právě o model s podporou barevného svícení. Na přední straně krabice najdete vyobrazené světlo v akci, společně se základními údaji. Na zadní straně pak najdete podrobné specifikace, kterým jsme se již věnovali v odstavci výše. V samotné krabici se pak nachází samotné LED světlo, společně s díly stojanu a manuálem. Téměř dvoumetrový kabel je pak přímo součástí světla a nelze odpojit, na jeho druhém konci se nachází konektor USB, který můžete připojit třeba do počítače, powerbanky či adaptéru. Právě adaptér byste ale v balení hledali marně, s čímž je nutné počítat.

Zpracování a sestavení

Zpracování LED selfie světla Connect IT je velmi robustní a rozhodně nemáte pocit, že by nedopatřením mohlo dojít k nějakému poškození. Je ale pravdou, že bych si dokázal představit o něco více pevnější nohy, na kterých světlo drží. Rozhodně tím ale nechci říct, že by světlo bylo nějak vratké, popřípadě že by se naklánělo. Jde pouze o můj pocit, vzhledem ke konstrukci ostatních dílů. Co se týče flexibilní tyčinky, chcete-li husího krku, tak ten je prvně nutné pořádně rozpohybovat, jelikož je ze začátku velmi tuhý a může se zdát, že byste jej mohli zlomit – stačí ale pořádně zabrat. Telefon v čelisti drží velmi pevně, konkrétně je možné využít telefon až o šířce 8 centimetrů. Zhruba v polovině kabelu se pak nachází ovladač, na kterém je možné přepínat intenzitu světla, vypnutí/zapnutí, barevné svícení a režimy.

Recenzované selfie světlo vám samozřejmě v krabici přijde rozložené a je nutné provést sestavení. Nejedná se však o nic složitého a celý postup vám zabere jen pár minut. Prvně je nutné, abyste ke světlu připevnili nohy. Buď je můžete připevnit přímo, anebo můžete využít kovový mezikus s kloubem, do kterého nohy zašroubujte. Následně takto sešroubovanou část stačí zašroubovat k samotnému světlu. Po sestrojení noh stačí sestavit držák telefonu. Ohebnou tyčinku tedy zašroubujte do závitu uvnitř světla, na tuto nožku pak připevněte držák. U něj prvně odšroubujte kousek plastu, který následně nasuňte na tyčinku. Následně stačí, abyste do kolébky držáku zacvakli kloub z flexibilní tyčinky. Následně stačí plast na tyčince vzít a zajistit ním kloub. Tímto kloubem disponuje také mezikus nohy a světla, tudíž si můžete jakkoliv přizpůsobit natočení světla a jeho polohu.

Osobní zkušenost

Vzhledem k tomu, že tohle LED selfie světlo disponuje celkově 168 LED diodami, tak je nutné zmínit, že dokáže vyprodukovat opravdu velice silné světlo, kterým jste schopni osvítit celou místnost. Díky tomu můžete videa natáčet i v naprosté tmě, a to například venku, popřípadě v nějaké tmavé místnosti. Ovládání tohoto selfie světla je opravdu velmi jednoduché a zvyknete si na něj prakticky ihned.

Zdroj: Redakce Letem světem Applem

Ve většině případech se samozřejmě nejvíce využívá bílá barva, u které je velmi důležitá možnost pro nastavení studené, teplé a neutrální teploty. Co se pak týče barevného svícení, tak si můžete aktivovat režim, ve kterém neustále svítí vybraná barva, popřípadě režim, ve kterém se zobrazí například duha, policejní světlo, pulzování barev a další. Osobně jsem měl světlo připojené kabelem do MacBooku, ze kterého jsem ho jednoduše napájel. Za celou dobu používání jsem se nesetkal s jakýmkoliv problémem a vše funguje přesně tak, jak má.

Závěr

Pokud jste se rozhodli, že chcete přispívat svými videy na TikTok, popřípadě na jakoukoliv jinou formu, tak může být investice do LED selfie světla Connect IT velice dobrým krokem. S pomocí tohoto světla budete totiž schopni videa točit opravdu kdekoliv, a to i v případě horších světelných podmínek. Recenzované LED selfie světlo je opravdu velmi silné a dokáže osvítit obrovský prostor, na druhou stranu si ale intenzitu můžete i snížit, což je zásadní. U bílého světla si můžete nastavit teplotu, v případě barevného světla je k dispozici nespočet režimů, ze kterých si zajisté vyberete ten, který se k vašemu videu bude hodit nejvíce.

LED selfie světlo Connect IT koupíte zde