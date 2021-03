Recenze Connect IT CHP-0500-BK: Komfortní náhlavní sluchátka s dobrým zvukem

Bezdrátová sluchátka v poslední době naprosto ovládly trh a staly se jakýmsi standardem. Vybrat si můžeme hned z několika stovek nejrůznějších druhů podle vlastních preferencí. Jestliže se řadíte mezi fanoušky náhlavních, uzavřených sluchátek a hledáte nějaký levnější kousek, který za málo peněz nabídne hodně muziky, tak byste rozhodně neměli přehlédnout Connect IT CHP-0500-BK. Tento produkt zakoupíte již za necelých 700 korun, přičemž svými schopnostmi parádně překvapí.

Oficiální specifikace

Technologie jdou mílovými kroky neustále kupředu, díky čemuž se můžeme neustále radovat z nejrůznějších novinek. Díky tomu se i do levnějších modelů dostává nejnovější standard Bluetooth 5.0, který nechybí ani v případě těchto sluchátek. Tento standard přináší lepší rychlost a větší dosah, což je v případě produktu obdobného typu obrovským benefitem. V případě Bluetooth profilů podle oficiálního manuálu Connect IT CHP-0500-BK nabízí A2DP pro přenos hudby ve stereo kvalitě, AVRCP k ovládání reprodukce hudby, HSP pro přenos telefonních hovorů a HFP, který zajišťuje ovládání zmiňovaný telefonních hovorů. Podpora jablečného kodeku AAC tedy bohužel chybí. Frekvenční rozsah je poté starou dobrou klasikou, tedy v rozmezí od 20 do 20 tisíc Hz. Impedance činí 32 Ohmů (s odchylkou ±6 %) a citlivost je uvedena jako 110 dB (s odchylkou ±3 dB).

Sluchátka jsou taktéž vybavena vestavěným mikrofonem s citlivostí -42 dB (s odchylkou ±2 dB). Co se týče rozměrů, produkt je velký 170x80x197 milimetrů a váží pouhých 153 gramů, díky čemuž vám ani po hodinách poslechu nebude nikterak překážet. Úctyhodná je také baterie. Sluchátka totiž dokáží nabídnout až 20hodinovou výdrž při přehrávání na střední úroveň hlasitosti, přičemž nabít se zvládnou za zhruba 2,5 hodiny. Dosah poté činí parádních 15 metrů.

Jednoduché balení

Jestliže jste si u nás už nějakou tu recenzi na produkt od společnosti Connect IT přečetli, tak jistě víte, že balení je vždy jednoduché, skvěle zorganizované a skrývá přesně to, co potřebujeme. Na jeho přední straně jsou vyobrazená sluchátka spolu s hlavními funkcemi, přičemž na zadní straně najdeme technické specifikace v podobě výdrže baterie, frekvenčního rozsahu, impedance, citlivosti a podobně. Stačí tedy vytáhnout plastovou formu, která drží samotný produkt. Pod touto formou se ještě nachází praktický manuál v několika jazycích včetně češtiny a dva kabely – jeden microUSB pro napájení a druhý s 3,5mm jack konektorem pro klasické propojení se zařízením. Nezbývá tedy nic jiného, než sluchátka vytáhnout a vrhnout se do jejich používání.

Zpracování

Než se pustíme do testování, pojďme se ještě společně podívat na samotné zpracování produktu. Sluchátka jsou samozřejmě plastová, přičemž ale musím uznat, že na svou cenovou skupinu nepůsobí nikterak lacině. Osobně u nich musím vyzvednout pohodlné náušníky a polstrování hlavového mostu, což v kombinaci se zmiňovanou váhou působí nesmírně komfortně. Zmiňované náušníky jsou zároveň otočné. Díky tomu je možné sluchátka v okamžiku sundat z hlavy a nechat si je na krku, aniž by nás jakkoliv obtěžovaly. Produkt je nadále vybaven třemi tlačítky, přičemž všechny se nachází na levé mušli. Zapínací čudlík, který zároveň slouží pro aktivaci hlasové asistentky Siri a pozastavení přehrávání, je plastový a zbylé dva, které jsou pogumované, poté najdeme na spodní straně, kdy s jejich pomocí můžeme zvýšit/snížit hlasitost a přepínat aktuálně přehrávané skladby.

Levá mušle je nadále vybavena vestavěným mikrofonem a malinkatou LED diodou, která indikuje stav nabití baterie. Výrobce samozřejmě myslel i na rozdílné hlavy uživatelů. Přesně z tohoto důvodu si můžeme hlavový most přizpůsobit do co možná nejpohodlnější podoby jednoduchým nastavením velikosti.

Kvalita zvuku

Samozřejmě nejdůležitější vlastností sluchátek je kvalita jejich zvuku. V tomto směru se musím přiznat, že jsem žádná velká očekávání od produktu neměl, především tedy v případě, když vezmeme v potaz přítomnost staršího kodeku A2DP. Po zhruba hodinovém testování jsem byl ale příjemně překvapen. Zvuk sluchátek je totiž vcelku slušný a nesetkal jsem se s žádnými problémy v podobě šumu či chrčení. Sluchátka kladou poměrně velký důraz na basové tóny, což může přijít například při přehrávání podcastů nevhod, ale nejedná se o nic hrozného.

Osobní zkušenost

Jak jsem již zmínil v předchozím odstavci, od sluchátek Connect IT CHP-0500-BK jsem mnoho neočekával a o to více jsem byl následně překvapen. Zvuk totiž není vůbec špatný a dovolím si říct, že na danou cenovou kategorii jde o poměrně slušnou kvalitu. Co jsem si ale na produktu nejvíce oblíbil, byla jeho nízká váha v kombinaci s nesmírně pohodlným polstrováním. Právě díky tomu jsem neměl žádný problém s nošením sluchátek až po dobu několika hodin, kdy jsem se nesetkal s typickými nepříjemnostmi v podobě bolestí hlavy, uší a dalších, které můžeme znát z jiných náhlavních sluchátek. Jelikož se jedná o uzavřená sluchátka, tak také poměrně dobře izolují okolní hluk a při poslechu jsem tak nebyl ničím vyrušován.

Pochválit musím i jednoduché ovládání za pomocí tří zmiňovaných tlačítek. Ze začátku mi každopádně trvalo si na tento způsob zvyknout, ale po pár hodinách jsem s ním už neměl žádný problém. V tomto směru oceňuji možnost aktivace hlasového asistenta za pomocí dvojitého zmáčknutí zapínacího tlačítka. Právě Siri totiž používám i několikrát denně pro tvorbu nejrůznějších připomínek a budíků a je skvělým benefitem, že vše dokážu vyřešit skrze sluchátka, aniž bych musel brát do ruky telefon.

Závěr

Produkt Connect IT CHP-0500-BK je příjemným překvapením a má rozhodně co nabídnout. Pokud tedy sháníte nějaká levná náhlavní sluchátka, tak koupí tohoto modelu rozhodně neuděláte krok vedle. U tohoto modelu si velice rychle oblíbíte jeho pohodlnost, jednoduché ovládání a na svou cenu i kvalitní zvuk.

